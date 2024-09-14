Petrol talep endişeleri ile son 3 yılın en düşük seviyesinde!

14 Eylül 2024 16:09 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 16:12

Brent petrol fiyatları, 3 yılın en düşük seviyesine gerileyerek 68,51 dolara kadar geriledi. Fiyatlardaki düşüşte küresel ekonomik faaliyetlerde yavaşlama ve talep endişeleri etkili oldu. Petrol piyasalarında yükselen risk algısıyla petrol salı günü yüzde 3’ten fazla değer kaybetti. ABD ve Çin ekonomileri fiyatların gerilemesinde ön plana çıktı.

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ABD ve Çin tarafından gelen PMI verilerindeki tablo talep endişelerini körüklerken petrol fiyatları 3 yılın en dip seviyesini gördü. Özellikle Çin ithalat verileri durgunluk endişelerini besledi. Brent petrol iki ülkeden gelen veriler ve OPEC kararları ile 70 doların altına geriledi.

PETROL FİYATLARI REKOR DÜŞÜK SEVİYEDE

Petrol Aralık 2021’den beri ilk kez varil başına 70 doların altına kadar düştü. Petrol fiyatları son iki haftadır 75 doların altında seyretmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı dün 72,8 dolara kadar yükseldi ve bir önceki işlem gününe göre yüzde 0,15 değer kaybederek haftayı 71,71 dolardan tamamladı.

OPEC’İN YAPABİLECEĞİ ÇOK FAZLA BİR ŞEY YOK

OPEC uzmanlar ise fiyatların 70 doların altına kadar düşmesinin 2024'ün son çeyreğinde ve 2025'in ilk yarısında arz fazlası yaşanacağına işaret ettiğini ifade ettiler.

Bağımsız petrol piyasası analisti Gaurav Sharma "OPEC dışı arzın şu anda olduğu gibi güçlü kalması durumunda OPEC grubunun yapabileceği çok fazla bir şey yok" açıklamasını yaptı.