Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Petrolde 'çarşamba' rakamları belli oldu! Kritik yüzde 3,5 detayı

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,5 azalarak 96,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,21 dolardan alıcı buldu. İşte detaylar ve tüm rakamlar...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 09:43

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 96,68 dolardan satılıyor.

Dün 100,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,23 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,5 azalarak 96,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,21 dolardan alıcı buldu.

ARZ ENDİŞELERİ HAFİFLEDİ

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD Başkanı ’ın 'la müzakerelere ilişkin açıklamalarının arz endişelerini hafifletmesi etkili oldu.

Trump, İranlıların kendilerine petrol ve doğal gazla ilgili bir hediye gönderdiğini belirterek, "Onlar (İran) asla nükleer silaha sahip olmayacakları konusunda mutabık kaldılar." dedi.

İranlılarla aktif olarak müzakereler yürüttüklerini ileri süren Trump, kiminle görüştüklerini söylemekten çekinirken, ABD tarafında Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner gibi isimlerin sürecin içinde olduğunu aktardı.

İran'la müzakerelerin başlangıç noktasının "nükleer silaha sahip olmamak" olduğunu ifade eden Trump, "Onlar (İran) asla nükleer silaha sahip olmayacakları konusunda mutabık kaldılar. Önceden (ne olacağını) söylemek istemem ama İranlılar nükleer silaha asla sahip olmayacaklarını kabul ettiler." şeklinde konuştu.

TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI

Trump, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı çok istediğini savunarak, "İranlı liderlerin hepsi gitti. Kimse kiminle konuşacağını bilmiyor ama biz doğru kişilerle konuşuyoruz." dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim​​​​​​​ Zülfikari ise Trump'ın İranlı yetkililerle müzakere yürütüldüğüne ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

İran devlet televizyonunda konuşan Zülfikari, ”Yenilginizi anlaşma olarak adlandırmayın. Vaatlerinizin sonu geldi. Başından beri tavrımız netti ve değişmedi. Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra anlaşma yapmayacak." diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de ABD ve İsrail'in saldırılarıyla tırmanan gerilim nedeniyle gemi trafiğinde kesintilerin yaşandığı 'nın, kendileriyle savaşan ülkelerin gemileri dışında tüm gemilere açık olduğu mesajını verdi.

STOKLARDAKİ YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜSÜ FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞÜ DESTEKLİYOR

Öte yandan, ABD'de petrol stoklarının arttığına işaret eden veriler de fiyatlardaki düşüşü destekledi. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının geçen hafta 2,3 milyon varil arttığını bildirdi. Piyasa beklentisi stoklarda 1,3 milyon varil azalış yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi stok verilerini gün içinde yayımlayacak.

Ayrıca, Kuveyt Petrol Kurumu, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin hedef alınması nedeniyle ham petrol üretiminde yeniden kısıtlamaya gidildiğini duyurarak, tam kapasite üretime dönülmesinin savaşın sona ermesi halinde 4 ay süreceğini açıkladı.

Kuveyt, 10 Mart'ta günlük üretimini 3 milyon varilden 500 bin varile düşürdüğünü açıklamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 97,67 doların direnç, 94,85 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

