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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:50

Petrolde çifte alarm: Fırtına ve Husi saldırıları fiyatları yukarı çekti

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim nedeniyle zaten baskı altında olan petrol piyasasında bu kez ABD'den fırtına alarmı geldi. Meksika Körfezi'ndeki üretim sahalarını ve rafinerileri tehdit eden fırtına ile Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları, Brent petrolü 101,49 dolara taşıdı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Petrolde çifte alarm: Fırtına ve Husi saldırıları fiyatları yukarı çekti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:50

Petrol piyasasında arz endişeleri yeniden güç kazandı. Bir yandan 'daki çatışmalar üretim ve sevkiyat hatlarına ilişkin kaygıları artırırken, diğer yandan 'nin önemli petrol üretim bölgelerine doğru ilerleyen fırtına fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Petrolde çifte alarm: Fırtına ve Husi saldırıları fiyatları yukarı çekti

Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 101,49 dolardan işlem görüyor. Dün 101,32 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 100,58 dolardan tamamlamıştı. Kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 101,49 dolara çıktı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı ise 90,07 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Petrolde çifte alarm: Fırtına ve Husi saldırıları fiyatları yukarı çekti

MEKSİKA KÖRFEZİ'NDE FIRTINA ALARMI

Fiyatlardaki yükselişte en önemli başlıklardan biri, ABD'nin petrol üretim bölgelerine doğru ilerleyen fırtına oldu. ABD'li hava tahmin uzmanları, salı günü Meksika Körfezi'nde oluşan ve Louisiana ile Mississippi eyaletlerine doğru hızla ilerleyen fırtınanın iki gün içinde bu yılki Atlantik kasırga sezonunun ilk kasırgasına dönüşebileceğini bildirdi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) de sistemin bugün erken saatlerde tropikal fırtına şiddetine ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Fırtınanın izleyeceği güzergah ise enerji piyasası açısından kritik. Uluslararası haber kaynaklarına göre, Meksika Körfezi'ndeki açık deniz sahaları ABD'nin ham petrol üretiminin yüzde 15'ini, doğal gaz üretiminin ise yüzde 5'ini karşılıyor.

6 RAFİNERİ RİSK ALTINDA

Fırtınanın karaya ulaşmasının beklendiği bölgede Shell, Valero Energy, Marathon, PBF Energy ve Chevron tarafından işletilen 6 rafinerinin etkilenebileceği tahmin ediliyor. ABD'nin Meksika Körfezi kıyısındaki eyaletlerinde bulunan rafineriler, ülkenin günlük 18,2 milyon varillik toplam rafinaj kapasitesinin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturuyor.

Yani piyasaların gözü sadece açık denizdeki petrol ve doğal gaz sahalarında değil, kıyıdaki büyük rafinerilerde de. Fırtınanın enerji altyapısında hasara yol açması halinde arzın daha da sıkılaşabileceği değerlendiriliyor. ABD ve İsrail'in İran'la savaşı nedeniyle zaten yüksek seyreden benzin ve dizel fiyatlarının böyle bir senaryoda daha da artabileceği belirtiliyor.

Petrolde çifte alarm: Fırtına ve Husi saldırıları fiyatları yukarı çekti

HUSİLERİN SALDIRILARI DA PİYASAYI GERİYOR

Petrol fiyatları üzerindeki diğer baskı ise Orta Doğu'dan geliyor. Yemen'de İran destekli ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar son günlerde özellikle Taiz ve Babulmendeb çevresinde yoğunlaştı. Hükümet güçleri, Husilerin ilerleyişine karşı "Yemen Şafağı" operasyonunu başlatırken öncülüğündeki Arap Koalisyonu da operasyona hava desteği sağlıyor. Koalisyon, dün Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt'a fırlattığı balistik füzenin önlenerek imha edildiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Husi milislerin Hamis Muşayt'a doğru fırlattığı balistik füze önlenerek imha edildi." ifadesini kullandı. El-Maliki, olaya ilişkin başka ayrıntı paylaşmadı.

NECRAN VE CİZAN HAVALİMANLARI DA HEDEF ALINDI

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu, pazartesi akşamı ülkenin güneybatısındaki Necran ve Cizan havalimanlarını hedef alan saldırılarda 3 kişinin yaralandığını ve hasar meydana geldiğini açıklamıştı. Husiler de aynı gün balistik ve seyir füzeleri ile insansız hava araçları kullanarak Suudi Arabistan'da Necran ve Cizan'ın da aralarında bulunduğu bazı noktaları hedef alan 3 saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise X hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan hava sahasını kullanan uluslararası hava yolu şirketlerine uçuşlarını durdurma çağrısında bulundu.

ABD PETROL STOKLARI 2 MİLYON VARİLDEN FAZLA AZALDI

Arz endişelerini artıran bir başka gelişme de ABD petrol stoklarından geldi. Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 2 milyon 90 bin varil azaldı.

Dünyanın en fazla petrol tüketen ülkesinde stokların gerilemesi, zaten kırılgan olan arz görünümüne yönelik endişeleri biraz daha artırdı ve petrol fiyatlarına yukarı yönlü destek verdi. ABD'nin resmi petrol stok verileri ise bugün Enerji Enformasyon İdaresi tarafından açıklanacak.

BRENT PETROLDE 103,91 DOLAR DİRENÇ OLARAK İZLENİYOR

Teknik açıdan Brent petrolde 103,91 dolar seviyesinin direnç, 93,72 dolar seviyesinin ise destek bölgesi olarak takip edilebileceği belirtiliyor.

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#ABD
#Orta Doğu
#suudi arabistan
#husiler
#Meksika Körfezi
#Ekonomi
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