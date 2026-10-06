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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Nalan Güler Güven
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 18:56

Petrol-altın dengesi bozuldu: Güvenli limanda yeni dönem

Petrol ve altın arasındaki yıllara dayanan güçlü bağ çözülüyor. 1970'li ve 1980'li yıllarda aynı yönde hareket eden iki varlık, son dönemde ters yönlere savrulmaya başladı. Analizlere göre petrol artık altın fiyatları için güvenilir bir gösterge değil.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Petrol-altın dengesi bozuldu: Güvenli limanda yeni dönem
KAYNAK:
Nalan Güler Güven
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 18:56

Petrol yükselince da yükselir düşüncesi artık eskisi kadar geçerli değil. Geçmişte güçlü bir korelasyon gösteren iki varlık arasındaki ilişki son yıllarda belirgin biçimde zayıfladı. Özellikle bu yıl yaşanan gelişmeler, petrol ile altının aynı jeopolitik risklere çok farklı tepki verebildiğini ortaya koydu.

PETROL YÜKSELDİ, ALTIN GERİLEDİ

'a yönelik saldırılar ve 'nın kapanması petrol fiyatlarını sert biçimde yukarı taşırken, altın aynı dönemde baskı altında kaldı. Bunun en önemli nedenlerinden biri doların güçlenmesi oldu.

Yatırımcılar artan jeopolitik risk karşısında güvenli liman olarak dolara yönelirken, doların değer kazanması altın üzerinde baskı yarattı. Hisse piyasalarındaki sert kayıplar da yatırımcıların altın pozisyonlarını nakde çevirmesine neden oldu. Böylece petrol yükselirken altın geriledi.

Petrol-altın dengesi bozuldu: Güvenli limanda yeni dönem

KORELASYON EKSİYE DÖNDÜ

ile altının üç aylık hareketli korelasyonu 1 Mart'ta 0,36 seviyesindeyken, 15 Temmuz'da eksi 0,5'e kadar geriledi. Bugün ise ilişki hâlâ negatif ve üç aylık korelasyon eksi 0,11 seviyesinde bulunuyor. Daha kısa vadeli verilere bakıldığında ayrışma daha da net.

6 Mart ile 11 Mart arasında bir aylık korelasyon 0,24'ten 0,02'ye geriledi. 9 Mart'ta Brent petrol yüzde 6,7 yükselirken altın yüzde 0,6 değer kaybetti. Negatif korelasyon mayıs sonunda eksi 0,72'ye kadar indi.

BİR ONS ALTIN 50 VARİL PETROLE EŞİT

İki varlık arasındaki farkı gösteren bir başka veri de altın-petrol oranı. Son 50 yılın büyük bölümünde bir ons altın 10 ila 30 varil Brent petrole karşılık gelirken, 4 Ağustos 2026 itibarıyla bu rakam yaklaşık 50 varile çıktı. Ocak 2026'da oran 77 varile kadar yükseldi. Tarihte benzer bir seviye Nisan 2020'de görülmüş, COVID-19 pandemisi sırasında petrol fiyatlarındaki sert çöküşle bir ons altının karşılığı 87 varile ulaşmıştı.

Petrol-altın dengesi bozuldu: Güvenli limanda yeni dönem

ALTININ YÖNÜNÜ ARTIK PETROL DEĞİL DOLAR BELİRLİYOR

Analizlere göre petrol fiyatları altını tahmin etmek için artık zayıf bir gösterge. Altının yönünde ABD doları, reel faizler, merkez bankalarının alımları, yatırımcıların risk iştahı ve jeopolitik gelişmeler çok daha belirleyici hale geldi. Özellikle doların seyri kritik önem taşıyor. Normal şartlarda altın ve ters yönde hareket etse de yüksek risk dönemlerinde ikisinin aynı anda yükseldiği de görülebiliyor. Ancak son İran krizinde doların yükselişi daha baskın oldu ve altının güvenli liman avantajını gölgede bıraktı.

2022'DE DE BENZER TABLO YAŞANDI

Benzer bir ayrışma Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 2022 yılında da görülmüştü. Altın savaşın ardından ons başına 2 bin dolara kadar yükselmiş, ancak daha sonra güçlenen dolar nedeniyle kazançlarını koruyamamıştı. Altının yeniden güçlü bir yükselişe geçmesi ise merkez bankaları ve bireysel yatırımcıların yoğun alımlarıyla aylar sonra gerçekleşmişti. Bugünkü tablo da benzer bir mesaj veriyor. Petrolün altın üzerindeki doğrudan etkisinden çok, petrol fiyatlarının dolar, tahvil getirileri ve hisse piyasalarını nasıl etkilediği önem kazanıyor.

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ETİKETLER
#altın
#Dolar
#brent petrol
#iran
#hürmüz boğazı
#Ekonomi
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