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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Petrolde iki yönlü baskı: Stoklar arttı, yaptırım tehdidi sürüyor

Petrol fiyatları, güne düşüşle başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla Rusya’ya yönelik daha sert yaptırımlar uygulayacağını açıklaması piyasada arz endişesini artırırken; ABD’de beklenenden fazla artan ham petrol stokları da fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 09:49

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) açıkladığı son verilere göre, 25 Temmuz’la biten haftada stratejik rezerv dışı ticari stokları 7,7 milyon varil artarak 426,7 milyon varile çıktı. Bu miktar, son beş yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yaklaşık %6 düşük seyretse de, piyasa beklentisinin çok üzerinde. The Wall Street Journal anketine katılan analistler, 1,6 milyon varil azalma öngörüyordu.

BRENT VE WTI DAR BANTTA HAREKET EDİYOR

Verilerin ardından tipi ekim vadeli petrol fiyatı 24 sent gerileyerek varil başına 72,22 dolara, Batı Teksas tipi (WTI) eylül vadeli petrol ise 15 sent düşüşle 69,85 dolara indi. Analistler, fiyatların dar bir bantta dalgalandığını ve piyasanın net bir yön tayin edemediğini söylüyor.

Petrolde iki yönlü baskı: Stoklar arttı, yaptırım tehdidi sürüyor

TRUMP ETKİSİ FİYATLARI ZORLUYOR

Phillip Nova’nın Kıdemli Analisti Priyanka Sachdeva, piyasaların Trump’ın 1 Ağustos’ta devreye alacağı yeni tarifeler öncesi temkinli davrandığını belirtti. Sachdeva’ya göre, Rusya’ya yönelik yaptırım söylemleri fiyatlarda yukarı yönlü bir baskı oluştursa da; güçlü dolar, zayıf ekonomik beklentiler ve yükselen stoklar bu etkiyi sınırlıyor.

Fujitomi Securities’ten Toshitaka Tazawa ise, Rus petrolüne yaptırım uygulayan ülkelerle ticaret yapanlara da ikincil yaptırımların gündeme gelmesinin arz daralması korkusunu artırdığını ve bu durumun piyasada alım iştahını canlı tuttuğunu ifade etti.

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ETİKETLER
#petrol fiyatları
#ham petrol
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#Eia Verileri
#Ekonomi
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