Petrolde rüzgar tersine döndü

Brent petrol fiyatı yüzde 0,7 geriledi, piyasalarda jeopolitik gerilimler ve ticaret açıklamaları takip ediliyor.

Petrol piyasasında yön aşağı döndü. Dün 70 doların üzerine çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bugün sabah saatlerinde yüzde 0,7 düşüşle 68,71 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise aynı saatlerde 66,39 dolara geriledi.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE TİCARET SAVAŞLARI BASKILIYOR

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın arkasında, artan jeopolitik riskler ve arz-talep dengesine ilişkin belirsizlikler var. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları piyasada dikkatle izleniyor. Trump, Ukrayna’daki savaşın 50 gün içinde sona ermemesi halinde Rusya’ya yüzde 100 oranında ikincil gümrük vergileri uygulayacağını duyurdu.

İsrail basını ise, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Trump’ı Hamas’la ateşkes için bir hafta daha beklemeye ikna ettiğini öne sürdü. Bu gelişmeler, piyasa oyuncularını temkinli hareket etmeye zorluyor.

PİYASA GÜÇLÜ KALDI AMA RİSKLER BÜYÜYOR

Uzmanlar, yılın başından bu yana OPEC+ ülkelerinin üretim artışlarına ve Trump’ın ticaret politikalarına rağmen petrol piyasalarının güçlü kalmayı başardığına dikkat çekiyor. Ancak Suudi Arabistan’ın üretimi artırması ve küresel talepte düşüş sinyallerinin ortaya çıkması, bu dayanıklılığı sınayabilir.