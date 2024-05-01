Petroldeki düşüş akaryakıta yaradı, indirim geliyor

01 May 2024 15:23 - Güncelleme : 01 May 2024 15:53

Piyasalarda Orta Doğu ve FED etkisi! Altın, petrol ve dolarda son durum

Piyasalarda Orta Doğu ve FED etkisi! Altın, petrol ve dolarda son durum

Brent petrol fiyatları rekor seviyelere çıkmasının ardından FED faizlerine yönelik beklentilerle gerilemeye başladı. Brent petrol küresel piyasalarda 85 dolar civarında işlem görüyor. Yurt içinde ise LPG’ye indirim bekleniyor.

KÜRESEL RİSKLER DEVAM EDİYOR

Orta Doğu’da ateşkes beklentileri zayıflarken emtia fiyatları da gelişmelere göre şekillenmeye devam ediyor. Dün İsrail Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile esir takası mutabakatına varılsa da varılmasa da Gazze Şeridi'nin güneyindeki, yerinden edilmiş 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarını ifade etti. Bu da küresel risklerin devam edeceği şeklinde yorumlandı.

TALEP ENDİŞELERİ ARTTI

Dünyanın en büyük petrol üreticisi tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü devam ediyor. Talebin zayıf seyrettiği algısı da fiyatları aşağı çekti.

Tüm bunlarla beraber ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik endişeler artarken, bu durum talep endişelerini de beraberinde getiriyor.

Gelişmeler yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Sektörler temsilcilerin elde edilen verilere göre, brent petrol fiyatlarındaki geri çekilmelerle beraber LPG'nin (otogaz) litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim gelecek. İndirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,83 TL'ye, Ankara'da 20,73 TL'ye, İzmir'de 20,37 TL'ye gerileyecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 43,55 TL

Motorin: 40,96 TL

LPG (Otogaz): 22,02 TL

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 43,64 TL

Motorin: 41,03 TL

LPG (Otogaz): 22,49

İZMİR

Benzin: 44,82 TL

Motorin: 42,22 TL

LPG (Otogaz): 22,08

ANKARA

Benzin: 44,56 TL

Motorin: 41,97 TL

LPG (Otogaz): 22,46 TL