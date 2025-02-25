Petroldeki düşüş kısa sürdü: ABD’nin İran hamlesi fiyatları oynattı

ABD’nin İran’a uyguladığı yeni yaptırımlar, petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı. Brent petrolün varil fiyatı 75 doları aşarken, ABD ham petrolü de yükseldi. Küresel rafineri marjlarının güçlü kalması fiyatları desteklerken, uzmanlar talep belirsizliklerinin piyasada dalgalanmalara neden olabileceğini belirtiyor.

Petrol fiyatları, ABD’nin Orta Doğu üreticisi İran’a yeni yaptırımlar uygulaması ve küresel rafineri marjlarının güçlü kalmasıyla yükselişe geçti.

Brent petrolün varil fiyatı salı günü 75,16 dolara yükselirken, ABD ham petrolü de 71,17 dolara çıktı. Pazartesi günü de yükseliş gösteren fiyatlar, geçen haftanın sonunda yaşanan 2 dolarlık düşüşün ardından toparlanma eğiliminde.

Analistlere göre, ABD’nin İran’a yönelik yeni yaptırımları petrol arzına ilişkin endişeleri artırıyor. ABD, İran petrolünü taşıyan 30’dan fazla aracı, gemi işletmecisini ve nakliye şirketini yaptırım listesine aldı. Washington yönetimi, İran’ın petrol ihracatını tamamen durdurmayı hedefliyor.

İRAN KİLİT ÜLKE

İran, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) içinde günlük 3,2 milyon varillik üretimiyle en büyük üçüncü üretici konumunda. Bu nedenle, İran’a yönelik kısıtlamalar küresel petrol piyasasını doğrudan etkileyebilir.

Ayrıca, Batı’da yaşanan güçlü yakıt talebi de fiyatları destekliyor. Özellikle ABD ve Avrupa’da kış şartlarının etkisiyle ısınma yakıtlarına olan talep rafineri marjlarını artırıyor. Şubat ayında Singapur’daki rafineri marjları ortalama varil başına 3,5 dolara yükseldi.

TRUMP'IN KARARI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Ancak, küresel talebe dair belirsizlikler fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika’dan ithal edilen ürünlere 4 Mart’ta ek vergi uygulanacağını duyurdu. Uzmanlar, bu vergilerin küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Öte yandan, Avrupa’da Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaşının üçüncü yılı nedeniyle düzenlenen toplantıya ABD yetkililerinin katılmaması, Washington’un Moskova ile ilişkilerinde yeni bir döneme işaret ediyor. Bu durum, Rusya’ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi ihtimalini gündeme getirirken, küresel petrol arzına etkileri merak konusu.

Piyasalarda, İran’a yönelik yaptırımların petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklediği, ancak küresel talebe ilişkin belirsizliklerin fiyat artışını sınırladığı görüşü öne çıkıyor.