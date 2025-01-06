Philip Morris’ten sigara zammı: Fiyatlar tiryakiyi zorlayacak

06 Ocak 2025 02:09 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 02:29

2025 yılının gelmesiyle zamlar ve yükselen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları, sigara fiyatlarını adeta uçurdu. 6 Ocak itibarıyla Philip Morris sigara fiyatlarına yapılan zam, tiryakilerin bütçesi üzerinde ciddi bir yük oluşturacak. İşte yeni liste fiyatları...

Yeni yılın başlamasıyla sigara firmaları bir bir zamlarını açıklamaya başladı. Philip Morris​'in 6 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olan yeni fiyat listesi belirlendi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının ardından sigara fiyatlarına yansıyan zamlar tiryakilere kötü haber oldu.

EN PAHALI SİGARA 110 LİRA EN UCUZ SİGARA 81 LİRA OLDU

Her yıl altı ayda bir uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı ve artan maliyet unsurları, sigara fiyatlarında düzenli yükselişlere yol açmaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre 3 Ocak itibarıyla sigara fiyatlarına gelmesi beklenen 10 lirayı aşan yükseliş başladı.

Philip Morris​ sigara​ grubunda en ucuz sigara 81 TL, en pahalı sigara ise 110 liraya yükseldi.