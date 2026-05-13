Piyasa değeri 100 milyon! Artvin merkezli 14 ilde lüks araç vurgunu: Kamu görevlileri de aralarında

Piyasa değeri 100 milyon TL olan yabancı plakalı lüks araçları Türkiye’ye yasa dışı yollardan sokan kişilere yönelik Artvin merkezli 14 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı, 11’i tutuklandı.

Piyasa değeri 100 milyon! Artvin merkezli 14 ilde lüks araç vurgunu: Kamu görevlileri de aralarında
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 19:33
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 19:33

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık, resmi belgede sahtecilik ve suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Artvin merkezli 14 ilde, kaçakçılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL olan 11 lüks araca el konuldu.
Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği belirlenen 11 yabancı plakalı lüks araçtan 10'una el konuldu.
Şahısların, resmi kayıtlarda yurt dışında görünmelerine rağmen yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları ve lüks araçları usulsüz getirdikleri tespit edildi.
11 ARACI TÜRKİYE'YE GETİRDİLER

Yapılan incelemelerde bazı şahısların resmi kayıtlarda yurt dışında görünmelerine rağmen yasa dışı yollarla yeniden Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlendi. Çalışmalarda, 11 şahsın piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL olan 11 yabancı plakalı lüks aracı usulsüz şekilde Türkiye’ye getirdiği tespit edildi. Ayrıca 10 şahsın da usulsüz giriş-çıkış işlemleri yaptığı belirlendi.

ARALARINDA KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR

Artvin merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11’i tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği belirlenen 11 yabancı plakalı araçtan 10’una el konuldu.

