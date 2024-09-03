Piyasa Kapalıçarşı makası kapanıyor! Türk Lirası kazançlı tarafa geçti
Merkez Bankası’nın döviz talebinin önünü kesmek ve Türk Lirası varlıklara olan talebi artırmak için attığı adımlar işe yaradı. Geçtiğimiz hafta 3 liranın üzerinde seyreden dolar/TL haftayı 33 lira seviyelerinden devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın TL’yi desteklemek adına aldığı karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, 31 Ağustos 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek. Atılan adımın ardından Türk Lirası değer kazanmaya başladı.
Dolar/TL salı gününe 33,9450 liradan, euro ise 37,54 liradan güne başladı. Son kapanışta dolar 33,93 liradan, euro ise 37,60 liradan satıldı.
KAPALI ÇARŞI PİYASA MAKASI KAPANIYOR
Bloomberg'te yer alan haberde konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: Baskının hafiflediğine dair bir işaret olarak, Kapalı Çarşı'daki döviz satıcıları bankalararası piyasa oranından daha düşük bir oranda dolar satıyor.
Denizaşırı yatırımcıların para birimini yeniden satın aldığına dair bir sinyal olarak, denizaşırı gecelik lira faizleri de geçen haftaki yüzde 61 seviyesinden yüzde 50'nin altına düştü.
MERKEZ’DEN YENİ ADIM
Merkez Bankası perşemne günü likidite sıkılaşmasını sağlamak ve lira mevduatlarını artırmak için yeni önlemler aldı Bankaları lira mevduatlarını artırmak için aylık büyüme hedefleri artırılacak.
Öte yandan lira mevduata geçiş için toplam hedef hesaplamasına tüzel kişi KKM hesapların dahil edilmesi ve bloke hesaplarda lira zorunlu karşılık tutma oranının yüzde 5 puan artırılacak.