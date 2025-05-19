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 | Bengü Sarıkuş

Piyasa merakla bekliyor! Merkez Bankası perşembe günü yayınlayacak!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025-II Enflasyon Raporu'nu perşembe günü İstanbul Finans Merkezi'nde tanıtacak. Karahan, bankanın yıl sonu ve sonraki iki yıl için enflasyon tahminlerini açıklayacak.

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Piyasa merakla bekliyor! Merkez Bankası perşembe günü yayınlayacak!
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 13:35

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın Enflasyon Raporu 2025-II ile ilgili yapacağı açıklamalar, ekonominin gidişatı hakkında önemli bilgiler verecek. Özellikle yıl sonu ve sonraki yıllara yönelik enflasyon tahminleri, hem ekonomi politikalarının hem de yatırımcıların yaklaşan dönem için stratejilerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak.

Enflasyon Raporu 2025-II'nin tanıtımı amacıyla perşembe günü saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde gerçekleşecek toplantıda açıklanacak.

Piyasa merakla bekliyor! Merkez Bankası perşembe günü yayınlayacak!

Önceki raporda yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 24 olarak belirlendiği ve gelecek yıl için yüzde 12 seviyesinin korunduğu belirtilmişti. Ayrıca, 2027 sonunda enflasyonun yüzde 8'e gerilemesi bekleniyordu. Bu tahminlerin güncellenmesi, hem ekonomik büyüme hem de enflasyonla mücadele açısından önemli bir dönüm noktası olabilir.

Fatih Karahan’ın küresel ekonomi ve iç enflasyon gelişmelerine dair vereceği bilgiler, hem Türkiye’nin ekonomik politikasının genel yönünü hem de dünyadaki ekonomik dalgalanmalara karşı alınacak önlemleri şekillendirebilir. Bu tür raporlar, yatırımcılar ve ekonomistler için de bir gösterge niteliği taşıyor.

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#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#türkiye cumhuriyet merkezi bankası
#fatih karahan
#Ekonomi
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