Piyasada 10 bin TL, Erzincan’a 4 ülkeden talep yağıyor! Brezilya’dan getirdiği meyveden üretti

Erzincanlı tespih işlemecisi Mehmet Aydın, Brezilya’da yetişen kuka ağacının meyvesinden tespih ve takı üretiyor. Mehmet Aydın ürettiği eserleri 3 bin ila 10 bin lira fiyat aralığında satıyor.

Erzincan'da 10 yıl önce hobi sanatlarına başlayan tespih işlemecisi Mehmet Aydın, Brezilya'dan getirttiği kuka ağacı meyvesini işleyip değerli taşlara ve tesbihe dönüştürüyor. Siparişlere yetişemez hale gelen Aydın, tespih sanatı ve nakkaşlıkla tespih üretiminin sevgi ve sabır istediğini belirtti.

Brezilya'da yetişen kuka ağacının meyvesinden Erzincan'da yapılan tespihler yurt dışından da ilgi görüyor. Atölyesinde ürettiği tespihleri yurt dışına da gönderdiğini belirten Mehmet Aydın, özellikle Almanya, İngiltere, Fransa ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler ile koleksiyonerlerden talepler geldiğini anlattı.

Aydın, "Kuka, Brezilya'da yetişen bir ağacın meyvesidir. Bu meyve doğal bir üründür. Bu ağacı tercih etmemin sebebi de doğal ve antibakteriyel olmasıdır" dedi.

"PİYASADA DEĞERİ 100 BİN LİRAYI BULAN OSMANLI TESPİHLERİ VAR"

Kukanın yanı sıra kehribar, Oltu taşı, gümüş tespihler üreten ve 3 bin ila 10 bin lira fiyat aralığında tespihler ürettiğini kaydeden Aydın, "Osmanlı döneminden kalma çektikçe rengi değişen ve fiyatı 100 bin lirayı bulan tespihler de var. Genelde koleksiyonerler bu tespihlerin alıcısı oluyor. Osmanlı döneminde hekimler de Kuka ağacını sıkça kullanırlarmış" ifadelerini kullandı.