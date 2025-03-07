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Ekonomi
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 | Ömer Faruk Dogan

Piyasadan çekildiler! Altın ve gümüş için kritik gün

Altın ve gümüş piyasaları, ABD'de açıklanacak istihdam raporu öncesinde yatay seyretti. Küresel ticaret savaşı endişeleri borsalarda düşüşe neden olurken, Avrupa Merkez Bankası faiz indirimi kararı aldı. Dolar zayıflarken, yatırımcılar piyasaların yönünü belirleyecek kritik veriyi bekliyor.

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Piyasadan çekildiler! Altın ve gümüş için kritik gün
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 10:34

Altın ve gümüş fiyatları, haftanın başındaki yükselişlerin ardından Perşembe günü yatay seyretti. Gün içinde hafif kâr satışları görülse de yatırımcıların düşüşlerde alıma geçmesi fiyatları dengede tuttu. Kısa vadeli altın yatırımcısı, Cuma günü açıklanacak olan ABD istihdam raporu öncesinde piyasadan çekilmiş görünüyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI

Perşembe günü öğle saatleri itibarıyla Nisan vadeli altın ons başına 2.925,20 dolar seviyesinde işlem görürken, Mayıs vadeli gümüş ise 33,27 dolara yükseldi.

ABD'DEN GELECEK VERİLER PİYASALARI ETKİLEYECEK

Haftanın en önemli ekonomik verisi olan ABD Tarım Dışı İstihdam Raporu, Cuma günü açıklanacak. Beklentilere göre Şubat ayında ABD'de 170 bin kişilik istihdam artışı yaşandı. Ocak ayındaki rakam ise 143 bin olarak kaydedilmişti.

BORSALARDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

ABD borsalarında risk iştahı azaldı ve endekslerde sert düşüşler görüldü. Küresel çapta ticaret savaşı endişeleri yeniden gündeme gelirken, büyük ekonomilerin karşılıklı gümrük tarifeleri uygulaması ekonomik daralma ihtimalini artırıyor.

Ekonomi uzmanı David Morrison, yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Trump, ticari talepleri konusunda kararlı ve ekonomik sıkıntıları göze alıyor. Tarife savaşları, piyasalardaki düşüşün tek nedeni değil. ABD ekonomisinde resesyon beklentisi de giderek güçleniyor. Enflasyon, Merkez Bankası'nın yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Tüketici güveni, perakende satışlar ve işsizlik maaşı başvuruları gibi veriler beklentileri karşılamıyor" dedi.

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDAN BEKLENEN FAİZ İNDİRİMİ GELDİ

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranını 0,25 puan düşürdü. Bu adım, Avrupa ekonomisindeki yavaşlamaya karşı bir önlem olarak değerlendiriliyor.

DÖVİZ VE PETROL PİYASASINDA SON DURUM

Dış piyasalarda, ABD dolar endeksi zayıflayarak son dört ayın en düşük seviyesine geriledi. NYMEX ham petrol fiyatları ise hafif düşüşle varil başına 66,25 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ise şu anda %4,30 seviyesinde.

TEKNİK ANALİZ: ALTIN VE GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYELER

Teknik açıdan bakıldığında, altın yatırımcıları kısa vadede avantajlı görünüyor. Yatırımcıların bir sonraki hedefi, fiyatları 2.974 dolar seviyesinin üzerine çıkarmak. Düşüşlerde ise 2.844 dolar seviyesi destek noktası olarak öne çıkıyor.

Gümüş piyasasında ise boğalar hafif bir üstünlüğe sahip. Mayıs vadeli gümüş için kritik direnç 34,56 dolar, destek seviyesi ise 31 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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