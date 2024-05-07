Piyasalar ‘Araf’ta! İslam Memiş altın fiyatı için kademeli alım fırsatı uyarısı yaptı

07 May 2024 17:10 - Güncelleme : 07 May 2024 17:34

Orta Doğu gerilimleri ile birlikte piyasalarda da risk fiyatlamaları yaşanıyor. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken yatırımcı altın, dolar ve petrolde gelişmeleri izlemeye devam ediyor.

Piyasalar baktığımızda özellikle döviz tarafında çok önemli hareketler görülmüyor. Ancak altın cephesinde krizlerden etkilenen bir piyasa hakim oluyor. Sabah saatlerinde ons tarafında düşüş yaşanırken gram tarafında büyük hareketlilik yaşanmadı. TGRT Haber ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız’a konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaların Refah’a olan saldırıları nasıl algıladığını ve Orta Doğu geriliminin altın piyasasına etkisini değerlendirdi.

“ORTA DOĞU GERİLİMLERİNDE MANİPÜLASYON PİYASASI DEVREDE”

İslam Memiş, Orta Doğu’daki hareketlilik ve piyasalara nasıl yansıdığı ile ilgili bu aylara dikkat etmek gerektiğini dikkat çekerek, piyasaların gerilim dönemlerinde nasıl fiyatlandığını anlattı. Memiş, “Mayıs ve haziran aylarına ilişkin yatırımcılara manipülasyon piyasasına ilişkin uyarılarım olmuştu. Bir şeyleri normalleştiriyorlar. İsrail’in saldırısı, İran’ın misillemesi biraz daha normalleştiriliyor. Piyasalardaki algıyı tamamen tercine çeviriyor. Normalde bir jeopolitik gerilim tırmandığı zaman, emtia fiyatlarında sert yükselişler görüyorduk. 14 Nisan tarihinde 2417 dolara kadar yükselen bir ons altın vardı. 2700 seviyesine kadar yükselen bir gram altın vardı. Ancak şu anda ons altın 2315 dolar seviyesinde satıcılıda. Önümüzdeki hafta bu satışların devam etme olasılığı yüksek. Muhtemelen 2380 dolar aralığına kadar tekrar gerileyebilir. Burada bir normalleşme var. Dünyadaki insanlar, devletler ve devlet yöneticileri Orta Doğu’dak katliama sessiz kalıyorlar. Dolayısıyla piyasa yönünde baktığımız zaman burada bir normalleşme var. Büyük fotoğrafa baktığımız zaman bir manipülasyon piyasası var ve bölgeyi bir ateş çemberine çevirme gibi bir bölgesel savaş planlanıyor. Savaş çanları çalmaya başladığı zaman jeopolitik gerilimler küresel piyasalarda yeniden fiyatlanır. Şu anda İsrail bölgedeki masum sivilleri katlediyor, dünya ile bağını kesiyor ve bunu piyasalar satın almıyor. Önceden alıyordu ama şu anda almıyor. Tamamen manipülasyon piyasası oluşuyor. Yarın bugün farklı bir ülkeden İsrail’e misilleme haberi gelirse, o zaman yeni bir fiyatlamayı göreceğiz. İşte bu mayıs ve haziran aylarını çok dikkat etmek lazım. Manipülasyon piyasasının oluştuğu dönemlerde beklentiler önceden satın alınır, beklenti gerçekleştiği zaman da tekrar satın pozisyonuna geçer.” diye konuştu.

“HEM ONS HEM GRAM ALTINDA KADEMELİ ALIM FIRSATINI DEĞERLENDİRİN”

Jeopolitik gerilimler ve merkez bankası beklentilerinin altın fiyatlarında etkili olduğunu dikkat çeken İslam Memiş, yatırımcıya ‘alım fırsatı’ uyarısı yaptı. Mmeiş, “Emtia fiyatları genelde şu anda merkez bankalarına odaklı işte Amerika Merkez Bankası (Fed) ve dolar endeksine biraz meyilli. Fed tarafında kafalar oldukça karışık, buradan gelen haber akışları çok belirsiz. Fed’in normalde faiz indirimlerine başlaması lazımdı. Enflasyon buna müsaade etmiyor. Kafalar karışık ve bir hamle yapamıyor. Aslında kapılar açık bırakıldı ama piyasalar sıkıştı. Altın tabi ki uzun vadede yükseliş trendine devam edecektir. Ama kısa vadede baskılanma süreci devam edecektir. Çünkü merkez bankaları bir yandan altın stoklamaya devam ediyor. Özellikle 2024 yılının ilk çeyreğinde yine çılgınlar gibi altın stokladılar. Tabi ki jeopolitik gerilimin hazırlığı yapılıyor. O yüzden düşüşler, küçük yatırımcı için hem ons tarafında hem gram tarafında kademeli alım fırsatlarını vermeye devam ediyor. Yine elinde dolar bulunduranlar ya da eline yeni dolar geçenler o 2300 dolar seviyesinin altındaki sarkmalara biraz daha iyi gözlemlemeliler.” dedi.

CEVABI OLMAYAN SORULAR, BELİRSİZLİKLERLE PİYASALAR ‘ARAF’TA

Belirsizlikler bir hayli fazla olduğunu dikkat çeken İslam Memiş, piyasaların Araf’ta olduğunu söyledi. Memiş, “Şu sorunun cevabı yok mesela piyasalarda: Merkez Bankaları faiz indirimlerine ne zaman başlayacak? Bu belirsiz. İkincisi ise, jeopolitik tarafla tekrar başka ülkeler arasında gerilimler olacak mı? Bu da belirsiz. Üçüncüsü Çin tarafında Tayland tarafında orada da tansiyon biraz yüksek, bu tarafta gerilim olacak mı? Burada da belirsizlik var. Dolayısıyla bu soruların cevabı olmadıkça piyasalar ‘araf’ta kalıyor. Kaybın ve tedirginliğin olduğu yerde yatırımcılar kendilerine hangi enstrüman değer kaybediyorsa o yünde biraz daha alımlarını arttırabilir.” İfadelerini kullandı.

“SERT DALGALANMALARA GEBE BİR PETROL PİYASASI VAR”

Saldırıların ardından yükselen petrol fiyatlarına ilişkin de hareketlilik olup olmayacağına ilişkin soruya da cevap veren İslam Memiş, “Petrolde uzun vadede 100 dolar beklentim var. İki hafta önce 92 dolar seviyesindeydi İran İsrail gerginliğinden dolayı. 82 dolar seviyesine kadar gerilediğini görüyoruz. İçerde dolar kuru düşük, en azından yükseliş hızı kesildi. Kısa vadede pompada yeni indirimleri bekleyebiliriz. Jeopolitik gerilimler tekrar tırmandığı zaman, petrol fiyatlarında yukarı yönlü ataklar beklemeye devam edebiliriz. 90-100 dolar aralığında gerilimlere tepki veren bir petrol piyasası karşınızda olabilir. Petrol fiyatlarının yükselmesi küresel enflasyonu tetikleyeceği için merkez bankalarının elini kolunu bağlıyor. Petrol eşittir enflasyon demek. Dolayısıyla baskılamaya ve düşük tutmaya devam ediyorlar. Ama sürdürülebilir bir düşüş mü, bence burada yine bir soru işareti var. Şu anda dünyada sert dalgalanmalara gebe bir petrol piyasası var.” dedi.

BORSADA BEKLENTİLER NELER?

Borsadaki son durumu da değerlendiren İslam Memiş, “Yıla başlarken borsa yatırımcısına şu uyarıda bulunmuştum. Borsa yatırımcısı şuna karar verecek: BIST 100 endeksi mi, BIST 30 endeksi mi? ben BIST 30 tarafında pozitif beklentimi devam ettiriyorum. BIST 100 endeksi çok çabuk yükseldi. 9800 puan destek seviyesine yakından takip ediyor olacağım. Yukarı yönlü hareketlerde de yıl içinde uzun vadede 12 bin puan seviyesine devam ettirebilir. Ama kısa vadede sağlıklı yükselişler için kar satışlarının olması gerekiyor. “Endeks yükseliyor ama benim hisse senedim neden yükselmiyor?” diyenlere de hisse senedi tercihi yaparken dikkatli seçim yapmak lazım. Konunun uzmanlarından destek alarak tercih yapmak gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.