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 | İrem Çınar

Piyasalar karıştı, mevduat faizleri yükseldi! İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisİ

Piyasalardaki dalgalanmalara paralel olarak faiz oranları artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltirken, 2 yıllık tahvil faizi yüzde 41,20 seviyesine çıktı. 21 Mart itibarıyla en yüksek mevduat faizi ise yüzde 48'e kadar tırmandı. İşte bankalara göre 1 milyon TL'nin aylık getirileri...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 12:56

Son iki gündür piyasalarda yaşanan türbülans, faiz oranlarını yukarı yönlü etkiledi. Gecelik TL faizi yüzde 43,63’e, 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 41,20’ye yükseldi. Bu artış, piyasalarda yaşanan belirsizlik ve yüksek enflasyon beklentileriyle paralel bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

TCMB’DEN KRİTİK ADIMLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son dönemde piyasalarda yaşanan dalgalanmalara karşı kritik tedbirler aldı. Para Politikası Kurulu, ara bir toplantı düzenleyerek, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’ya çıkardı. Ayrıca, haftalık repo ihalelerine bir süre ara verme kararı alındı. TCMB’nin açıklamalarında, "Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır" denildi.

MEVDUAT FAİZLERİNDE YÜKSEK ORANLAR

Son gelişmelerle birlikte, bankalar arasındaki mevduat faiz oranları yükselmeye başladı. 21 Mart itibarıyla en yüksek mevduat faiz oranı yüzde 48 olarak öne çıkıyor. Bu durum, tasarruf sahiplerinin yüksek faiz oranlarından yararlanmak için bankalar arasındaki rekabeti artırıyor. Ekonomistler, TCMB’nin sıkılaştırıcı tedbirlerinin bankaların daha pahalı borçlanmasına yol açacağı ve kısa vadeli faiz oranlarının da artacağı yönünde öngörülerde bulunuyor.

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ NE KADAR OLDU?

Mevduat faiz oranlarındaki artış, özellikle yüksek meblağlarla yatırım yapan bireyler için daha cazip hale geliyor. 1 milyon TL’lik bir yatırım, en yüksek faiz oranıyla değerlendirildiğinde önemli bir getiri sağlıyor. Örneğin, yüzde 48 faiz oranı ile yıllık getirisi yaklaşık 480.000 TL oluyor. Bu artış, mevduat sahiplerinin kısa vadede daha fazla kazanç sağlamasına olanak tanıyor.

TÜRK TAHVİLLERİNE YÖNELİK ÇIKIŞ

Türkiye’nin 2 yıllık gösterge faiz oranının yüzde 37,00 seviyesinden yüzde 41,20’ye çıkması, Türk tahvillerine yönelik çıkışın işareti olarak değerlendiriliyor. Bu durum, yabancı yatırımcıların Türk tahvillerine olan ilgisinin azaldığını ve piyasaların daha riskli hale geldiğini gösteriyor.

FAİZ ORANLARININ DAHA DA YÜKSELEBİLECEĞİ BEKLENTİSİ

Ekonomistler, TCMB’nin aldığı tedbirlerin ardından bankaların borçlanma maliyetlerinin artacağını ve bunun kısa vadeli faiz oranlarını yukarı yönlü hareket ettirebileceğini belirtiyor. Bu gelişmeler, TL’nin değer kazanmasına katkı sağlayabilir. Ancak, enflasyonda kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda TCMB’nin daha sıkı bir para politikası duruşuna geçmesi bekleniyor.

21 Mart işlem gününde en yüksek mevduat oranına sahip bankalar:

Anadolubank: %48,00

Alternatif Bank: %47,00

Fibabanka: %47,00

Odea Bank: %46,00

ING Bank: %46,00

1 MİLYON TL’NİN GÜNCEL GETİRİSİ

Bankalarca sunulan en yüksek orana göre 1 milyon TL’nin getiri tablosu ise şöyle:

Mevduat Tutarı: 1 milyon TL

Mevduat Oranı: %48,00

Mevduat Vadesi: 32 gün

Mevduat Getirisi: 35 bin 570 TL

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Sıkça Sorulan Sorular

Mevduat nedir ne anlama gelir?
Mevduat bankaya belirli bir süreliğine faiz karşılığında yatırılan parayı ifade eder. Bu sayede paranızı hem güvenli bir şekilde değerlendirebilir hem de faiz geliri elde edebilirsiniz. Mevduat hesabı açarken paranızı belirlediğiniz bir süre boyunca bankada tutmayı kabul etmiş olursunuz.
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#Ekonomi
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