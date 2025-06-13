Piyasalar yangın yeri! İsrail İran'a saldırdı, petrol fiyatları fırladı

İsrail gece yarısı 'Yükselen Aslan' isimli operasyonla İran'a hava saldırısı başlattı. Patlama sesleri duyulan İran'ın başkenti Tahran'dan dumanlar yükseldi. Saldırının ardından petrol piyasasındaki hareketlilik dikkat çekti.

PETROL FİYATLARI FIRLADI

İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesinin ardından petrol fiyatları yüzde 7'den fazla yükseldi. Türkiye saatiyle 04.10 itibarıyla, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7,40 artışla 74,49 dolara çıktı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7,86 yükselişle 73,39 dolara tırmandı.

İsrail'in saldırı tehditlerinin ardından İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlama seslerinin duyulduğuna ilişkin haberlerin ardından petrol fiyatları yükselişe geçti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a saldırı düzenlediklerini duyurdu. İsrail ordu radyosu, Savunma Bakanı Katz'ın İsrail genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini aktardı.

NÜKLEER TESİSLER VE ASKERİ HEDEFLER VURULDU

İran'ın çeşitli bölgelerinde çok sayıda askeri hedefin ilk saldırıda vurulduğu belirtilirken askeri hedeflerin, komutanların, karargahların ve nükleer tesislerin saldırıya uğradığı kaydedildi.

İsrail ordusu da İran'ın nükleer programını vurmak için önleyici, hassas ve kombine bir saldırı başlattıklarını duyurdu.