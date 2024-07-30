Piyasalar yarına kilitlendi! 30 Temmuz dolar ve euro fiyatları belli oldu
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
30 Temmuz 2024 08:00 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 08:09
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 30 Temmuz 2024 döviz kurları...
Piyasaların gözü yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası kararını çevrildi.
Dolar, altın, borsa ve kripto para gibi yatırım araçlarını etkileyen FED faiz kararı öncesinde yatırımcıların bekleyişi sürüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 33,06 liradan, euro 35,84 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 30 Temmuz Salı güncel döviz kurları...
30 TEMMUZ 2024 DOLAR NE KADAR?
Alış 33,0456
Satış 33,0658
30 TEMMUZ 2024 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 35,7878
Satış 35,8418
30 TEMMUZ 2024 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 42,4817
Satış 42,5547
Kaynak: tgrthaber.com