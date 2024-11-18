Piyasalardaki Trump gazı bitti

18 Kasım 2024 09:30 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 09:30

Donald Trump'ın seçim zaferi sonrası ABD borsaları yükselişteydi ancak rallinin hızı kesildi. Yatırımcılar enflasyon endişeleri ve Trump politikalarının etkileriyle karşı karşıya. Trump’ın bazı politikalarının enflasyonu artıracağı yönünde bazı beklentiler oluştu. Piyasalardaki hisselerde bazı alanlarda düşüşler görüldü. İşte detaylar...

Elon Musk, Donald Trump için X algoritmasını değiştirmiş! Kendi paylaşımlarını daha fazla öne çıkarıyor

Elon Musk, Donald Trump için X algoritmasını değiştirmiş! Kendi paylaşımlarını daha fazla öne çıkarıyor

ABD borsaları, Donald Trump’ın seçim zaferinin ardından yükselişe geçmişti ancak bu rallinin hızı kesildi. Yatırımcılar, artan enflasyon​ endişeleri ve Trump’ın politikalarının etkileri konusundaki belirsizliklerle karşı karşıya. Geçtiğimiz hafta S&P 500 endeksi yüzde 2 düştü.

Bu düşüş, Trump’ın büyüme odaklı ekonomik politikalarına olan iyimserlikle elde edilen kazançların yarısından fazlasını silmiş oldu. Endeks hâlâ tarihi zirvelere yakın seyretse de son günlerdeki bazı gelişmeler bu coşkuyu azalttı.

Trump’ın bazı politikalarının enflasyonu artıracağı yönündeki beklentiler, ABD 10 yıllık tahvil faizlerini beş ayın en yüksek seviyesine çıkardı. Bu durum, borsa için olumsuz bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, Trump’ın kabine tercihleri ve bürokrasiye yönelik kesinti planları, ilaç şirketleri ve devlet müteahhitlerinin hisselerinde düşüşlere yol açtı.

PİYASALAR BELİRSİZLİKLE KARŞI KARŞIYA

Wall Street, Trump’ın politikalarının sonuçlarını tam olarak öngöremiyor. Murphy & Sylvest Wealth Management'tan Paul Nolte, “Trump’ın vaatlerini hayata geçirmek o kadar kolay olmayacak” dedi. Trump’ın ticaret politikalarının, Çin gibi rakiplerin yanı sıra Avrupa Birliği gibi müttefiklere yönelik yüksek gümrük vergileri içerdiğini ve bu politikaların ABD üretimini canlandırmayı hedeflediğini belirtti.

TAHVİL FAİZLERİNDEKİ ARTIŞ BORSAYI ZORLUYOR

Artan tahvil faizleri, yatırımcılar için hisse senetlerine bir alternatif sunuyor ve şirketler ile tüketicilerin borçlanma maliyetlerini yükseltiyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomik büyümenin güçlü seyrettiğini ve enflasyonun Fed’in yüzde 2 hedefini aştığını belirterek faiz indirimlerine acele edilmemesi gerektiğini söyledi. Bu açıklama, borsayı baskı altına aldı.

TRUMP'IN POLİTİKALARINA TEPKİLER

Trump’ın aşı karşıtı bir ismi Sağlık Bakanlığı’nın başına aday göstermesi, Pfizer ve Moderna gibi ilaç şirketlerinin hisselerini düşürdü. Ayrıca, Tesla CEO’su Elon Musk’ın başında olduğu yeni bir devlet verimlilik birimi, savunma şirketleri hisselerinde de düşüşe neden oldu.

Öte yandan, Trump’ın bazı politikaları hâlâ kazanç sağlamaya devam ediyor. Örneğin, Tesla’nın hisseleri, Musk’ın Trump ile yakın ilişkisinden fayda sağlama beklentisiyle seçim gününden bu yana yüzde 28 arttı.

PİYASALAR YIL SONUNA ODAKLANDI

Tarihsel olarak, borsa yılın son iki ayında iyi performans göstermiştir. Bu durum, Trump politikalarındaki belirsizliğe rağmen bazı yatırımcılar için iyimserlik kaynağı olmaya devam ediyor. Baird Private Wealth Management’tan Ross Mayfield, “Piyasalar için çalışan başka unsurlar da var. Güçlü şirket kazançları ve sağlıklı bir büyüme ortamı devam ediyor.” dedi.