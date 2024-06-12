Piyasaların gözü FED'in faiz kararında! Gelecek dönem için ipuçları verilecek
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir görülürken, bugün ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yatırımcıların odağında...
FED'in ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik belirsizlik artıyor. Bugün faiz kararının ardından paylaşılacak olan grafiğin olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları verecek. Ayrıca gözler faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaların da olacak.
POWELLL GELECEK DÖNEM İÇİN İPUÇLARI VERECEK
Analistler, ülkede bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, Powell'ın açıklamalarından bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını ifade etti.
EYLÜL AYINDA FAİZ İNDİRİLEBİLİR
Söz konusu veriler ve faiz kararı öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül ayında ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 57, kasımda ise yüzde 88'te bulunuyor.
Öte yandan, hafta başında yıllık geliştirici konferansında yeni yazılım güncellemeleri ve yapay zeka hamlelerinin yanı sıra ChatGPT'nin cihazlarına entegrasyonu için OpenAI ile işbirliğine gittiğini duyuran Apple'ın hisseleri dün tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
DOLARDA SON DURUM NE?
Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, bugünün ilk işlem saatinde önceki kapanışının hemen üzerinde 105,3 seviyelerinde seyrediyor.
ONS ALTIN DÜNÜ ARTIŞLA KAPADI
Dün yüzde 0,3 artışla günü 2 bin 317 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 2 bin 313 dolardan alıcı buluyor.
BRENT PETROL YÜKSELDİ
Yükseliş eğilimini art arda üçüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı da bugün yüzde 0,3 yükselişle 82,1 dolardan işlem görüyor.