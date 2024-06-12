Piyasaların gözü FED'in faiz kararında! Gelecek dönem için ipuçları verilecek

12 Haziran 2024 09:21 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 09:23

Dolar fiyatı bir ileri bir geri! Döviz kurları 12 Haziran'da da durağan başladı

Dolar fiyatı bir ileri bir geri! Döviz kurları 12 Haziran'da da durağan başladı

FED'in ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik belirsizlik artıyor. Bugün faiz kararının ardından paylaşılacak olan grafiğin olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları verecek. Ayrıca gözler faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaların da olacak.

POWELLL GELECEK DÖNEM İÇİN İPUÇLARI VERECEK

Analistler, ülkede bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, Powell'ın açıklamalarından bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını ifade etti.

EYLÜL AYINDA FAİZ İNDİRİLEBİLİR

Söz konusu veriler ve faiz kararı öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül ayında ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 57, kasımda ise yüzde 88'te bulunuyor.

Öte yandan, hafta başında yıllık geliştirici konferansında yeni yazılım güncellemeleri ve yapay zeka hamlelerinin yanı sıra ChatGPT'nin cihazlarına entegrasyonu için OpenAI ile işbirliğine gittiğini duyuran Apple'ın hisseleri dün tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

DOLARDA SON DURUM NE?

Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, bugünün ilk işlem saatinde önceki kapanışının hemen üzerinde 105,3 seviyelerinde seyrediyor.

ONS ALTIN DÜNÜ ARTIŞLA KAPADI

Dün yüzde 0,3 artışla günü 2 bin 317 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 2 bin 313 dolardan alıcı buluyor.

BRENT PETROL YÜKSELDİ

Yükseliş eğilimini art arda üçüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı da bugün yüzde 0,3 yükselişle 82,1 dolardan işlem görüyor.