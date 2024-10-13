Piyasaların gündeminde bu hafta: TCMB ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ile Fed yetkililerinin konuşması öne çıkacak

13 Ekim 2024 17:20 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 17:21

Küresel piyasaların gündeminde bu hafta ECB faiz kararı, Fed yetkililerinin konuşması, ABD'den gelecek olan perakende satış verileri, konut başlangıçları ve pazartesi günü tahvil piyasası tatili olacak. Yurt içinde en önemli gündem maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ekim ayı faiz kararı olacak.

ABD ekonomisi için tehlike iki katına çıktı! Tüm borsaları etkileyecek

ABD ekonomisi için tehlike iki katına çıktı! Tüm borsaları etkileyecek

Dolar ve euro'da son durum! İşte 12 Ekim döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Dolar ve euro'da son durum! İşte 12 Ekim döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Küresel iş dünyasının devleri İstanbul'da buluşacak! Tüm ülkelerden yaklaşık 800 delege bir araya gelecek

Küresel iş dünyasının devleri İstanbul'da buluşacak! Tüm ülkelerden yaklaşık 800 delege bir araya gelecek

Küresel piyasalar​ önümüzdeki hafta yoğun geçecek. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup ve diğer önde gelen finans şirketlerinin bu hafta kazançlarını bildirecek. Yatırımcılar ayrıca UnitedHealth Group, Johnson & Johnson ve Intuitive Surgical'dan finansal güncellemeler alacak. ABD'de perakende satışlar, konut başlangıçları, inşaat izinleri bu hafta açıklanacak. Tahvil piyasaları Pazartesi günü Columbus Günü tatili nedeniyle kapalı olacak. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını duyuracak.

ABD'DE TAHVİL PİYASALARI PAZARTESİ GÜNÜ TATİL

Tahvil piyasaları Pazartesi günü Columbus Günü tatili nedeniyle kapalı olacak.

Bunun ardından, Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS), Citigroup (C), UnitedHealth Group (UNH), Johnson & Johnson (JNJ), Intuitive Surgical (ISRG), Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) ve Netflix'in (NFLX) üç aylık finansal güncellemeler yayınlayacak.

Perakende satış verileri tüketicilerin hala harcama yapıp yapmadığını gösterirken, konut başlangıçları, inşaat izinleri ve ev inşaatçılarının güven verileri konut piyasasının sağlığı hakkında fikir verecek.

Fed Başkanı Christopher Waller ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de dahil olmak üzere birçok Federal Rezerv konuşmacısı da bu hafta takvimde yer alıyor.

14 EKİM PAZARTESİ

Tahvil piyasaları Columbus Günü tatili nedeniyle kapalı.

Federal Rezerv Guvernörü Christopher Waller konuşma yapacak.

15 EKİM SALI

Empire State İmalat Anketi (Ekim) yayınlanacak.

Federal Rezerv Başkanı Adriana Kugler açıklama yapacak.

UnitedHealth Group, Johnson & Johnson, Goldman Sachs, Citigroup, Rio Tinto (RIO), PNC Finansal Hizmetler (PNC), State Street (STT), Ericsson (ERIC), Albertsons Cos. (ACI), ve Walgreens Boots Alliance (WBA) kazanç raporunu açıklayacak.

16 EKİM ÇARŞAMBA

ABD İthalat/ihracat fiyat endeksi (Eylül)

Morgan Stanley, Abbott Laboratories (ABT), Discover Finansal Hizmetler (DFS), US Bancorp (USB), ve United Airlines (UAL) kazanç raporu gelecek.

17 EKİM PERŞEMBE

ABD'de İlk işsizlik başvuruları (12 Ekim'de sona eren hafta)

Perakende satışlar (Eylül)

Sanayi üretimi ve kapasite kullanımı (Eylül)

İşletme stokları (Ağustos)

Ev inşaatçıları güven endeksi (Ekim)

Perşembe günü de teknoloji firmaları için büyük bir gün olacak; Taiwan Semiconductor Manufacturing'in Eylül ayı satışlarının artmasının ardından açıklayacağı raporla birlikte yatırımcılar Netflix'in kazançlarındaki abone artışına da yakından bakacak.

TCMB FAİZ KARARI​ NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, 17 Ekim Perşembe günü faiz kararı saat 14.00'de açıklanacak.

Yurt içinde salı bütçe dengesi, çarşamba konut fiyat endeksi, perşembe TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı ile konut satışları takip edilecek.

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Avrupa'da salı İngiltere'de işsizlik oranı, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da ZEW endeksleri, çarşamba İngiltere'de enflasyon, perşembe ECB'nin faiz kararı takip edilecek.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası (Fed) 2024 yılında 8 toplantı yapacak. Fed'in Ekim ayında planan bir toplantısı bulunmuyor. Fed'in bir sonraki toplantısı ise 6-7 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ASYA PİYASALARINDA HAFTALIK VERİ GÜNDEMİ

Asya'da pazartesi, Çin'de dış ticaret dengesi, salı Japonya'da sanayi üretimi ve kapasite kullanımı, perşembe Japonya'da dış ticaret dengesi, cuma Japonya'da enflasyon, Çin'de büyüme, sanayi üretimi ve perakende satışlar takip edilecek.