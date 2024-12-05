Pluxee Hediye ile yeni yılda çalışanlara mutluluk, şirketlere vergi avantajı

05 Aralık 2024 09:24 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 09:25

Yeni yılı karşılamaya hazırlandığımız bu günlerde, firmalar çalışanlarını değerli hissettirecek çözümler arıyor.

Çalışan motivasyonunu artıracak ve bağlılığını güçlendirecek uygulamaların bir ihtiyaca dönüştüğü günümüzde, Pluxee’nin kurumsal dijital hediye çözümü ‘Pluxee Hediye’, çalışanlarına yeni yıl hediyesi vermek isteyen şirketlere özel paketler hazırlıyor. Şirketlerin çalışanlarına yönelik hediye arayışında Pluxee Hediye, operasyonel kolaylıktan maliyet avantajına sunduğu farklı desteklerle dikkat çekiyor.

Yeni yıl yaklaşırken firmalar çalışanlarını bu özel dönemde değerli hissettirecek çözümler arıyor. Pluxee’nin kurumsal dijital hediye platformu Pluxee Hediye hem dijital olması hem de sunduğu geniş marka ağı ile bu dönemde öne çıkıyor. Yüzde 100 dijital Pluxee Hediye, şirketlerin çalışanlarına hızla tanımlayabilecekleri gıdadan giyime teknolojiden ev dekorasyonuna kadar çeşitli kategorilerde kolaylık sağlıyor. Kişiselleştirilmiş çözümler sunmanın değer kazandığı günümüzde, çalışanlarının yanında olmak isteyen firmalar Pluxee Hediye ile istedikleri kategoride farklı paketler arasından seçim yapabiliyor.

Pluxee Hediye ile çalışanlar, işverenleri tarafından yüklenen hediye bakiyelerini, şirketlerine özel hazırlanmış yeni yıl paketleri doğrultusunda onlarca farklı kategoride en sevilen markalar arasından ister mağazada ister online harcayabiliyorlar. Pluxee Hediye kullanan firmalar, geniş üye ağı ve zengin ürün kategorisi ile hem çalışanlarında memnuniyet sağlıyor hem de yüzde 45 vergi avantajından faydalanıyor.

Pluxee Hediye operasyonel kolaylık, verimlilik ve çalışan bağlılığı sağlıyor

Özelleştirilmiş teklifler sunmanın ve bu teklifleri sunarken merkeze çalışan deneyimini koymanın önemini belirten Pluxee Türkiye Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu, “Yeni yıl, çalışanlarının bütün bir senede gösterdiği başarıyı takdir etmenin yollarını arayan firmalar için en doğru zaman. Araştırmalar göre, çalışanların yüzde 35’i sunulan yan haklarda esnekliğin neredeyse maaş kadar önemli bir etken olduğunu paylaşıyor. Çalışan motivasyonunu arttıracak ve bağlılığını güçlendirecek çok seçenekli bir platform artık seçenek olmaktan çok bir ihtiyaca dönüştü. Ancak yılın en yoğun döneminde farklı hediyeler bulmak, tedarikçilerle anlaşmak, temin etmek ve dağıtımını sağlamak hem maliyet hem de operasyonel yük getiren bir süreç. Biz de Pluxee olarak tam da bu noktada firmalara operasyonel kolaylık ve tasarruf imkânı sunuyoruz. Dijital hediye platformumuz Pluxee Hediye ile çalışanlara yüzlerce seçenek arasından dilediği hediyeyi seçme imkânı tanırken şirketlere de tek fatura ile işlem kolaylığı ve verimlilik sağlıyoruz.”

Hediyenin en esnek hali

Esnek bakiye yönetimiyle çalışanların hediye bakiyelerini ister tamamını tek isterse de ihtiyacına göre birden fazla seferde kullanmasını mümkün kılan Pluxee Hediye platformu; CarrefourSA, Mavi, Koton, Migros, Ikea, Mudo, Teknosa, Hepsiburada, Ofix, ve Pazarama gibi Türkiye’nin sevilen markalarından çeşitli hediye alternatifleri sunuyor. Pluxee Hediye aynı zamanda çalışanların pek çok farklı kategoride dilediği hediyeyi özgürce seçmesine ve fiziksel mağazalarda veya e-ticaret markalarında harcama yapmasına imkân sağlıyor.