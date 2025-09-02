Polinas’ın sürdürülebilirlik çalışmalarına Altın Madalya

Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren esnek ambalaj sektörünün öncü şirketlerinden Polinas, bağımsız ve global derecelendirme platformu EcoVadis’in değerlendirmesiyle “Altın Madalya” almaya hak hazandı ve sektöründe ilk yüzde 2’lik dilime girerek öncü konumunu güçlendirdi.

2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefiyle çalışmalarını sürdüren Polinas, çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra kapsayıcı bir iş kültürü için fırsat eşitliği temelli uygulamalara hız vererek, 5 yılda kadın çalışan oranını yüzde 43 artırmayı hedefliyor.

Polinas CEO’su Önaldı: “Bu başarıyla sürdürülebilirlik taahhütlerimize bağlılığımızı güçlendirdik”

Polinas CEO’su Faik Önaldı, her adımlarını “İsrafsız Şirket” iş modeli ve çevresel sorumluluk bilinciyle attıklarını belirtti. Önaldı şöyle devam etti: “Polinas olarak üretim süreçlerimizi çevreye duyarlı hale getirmenin ötesinde, iş ortaklarımızın sürdürülebilirlik yolculuklarında gerçek bir çözüm ortağı olmayı taahhüt ediyoruz. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle çevresel ve sosyal etkilerimizi gözeterek hareket ediyor, tüm paydaşlarımızı bu dönüşümün bir parçası olmaya davet ediyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın somut bir çıktısı olarak kazandığımız bu başarıyla 2021 yılını referans aldığımız sürdürülebilirlik taahhütlerimize bağlılığımızı güçlendirdik. Bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.”

