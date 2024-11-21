Poşet ücretleri için komisyon toplandı! 25 kuruş olan poşete zam geldi mi?

21 Kasım 2024 14:26 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 14:31

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu üyeleri, plastik poşetlerin 2025 yılındaki fiyatını istişare etmek için bir araya geldi. Peki, 1 Ocak 2019'dan bu yana 25 kuruşa satılan ve fiyatı değişmeyen poşetler zamlandı mı?

Yeni yıl poşet fiyatları belli oluyor! 25 kuruştan satılan plastik poşet kaç oldu?

Yeni yıl poşet fiyatları belli oluyor! 25 kuruştan satılan plastik poşet kaç oldu?

Çevre​, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda düzenlenen toplantı başladı. 5 yıldır marketler ve alışveriş merkezlerinde Bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satılan poşetlerin yeni yılda ne kadar olacağı merak ediliyor. Sektör yetkilileri, 25 kuruşluk fiyatın, poşet kullanımını sınırlayacak bir etki oluşturmadığını belirterek, daha yüksek bir ücretin uygulanması gerektiğini savunuyor.

POŞET ÜRETİM MALİYETİ ARTTI

Toplantıda bir poşetin perakendecilere maliyetinin ortalama 1,19 TL'ye ulaştığı ifade edildi. Ancak plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması ile 2019-2024 yıllarında 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu ve 64 bin 105 ton sera gazı salımı engellendi.

ALTI KURUM TOPLANDI

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Başkanlığındaki toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), tüketici ve perakendeci dernekleri katıldı.

PLASTİK POŞETE ZAM GELECEK Mİ?

Toplantı sonunda Bakanlık, sektörden gelen görüşleri değerlendirerek, 2024 yılı için plastik poşetlerin satış fiyatını belirleyecek. Karar henüz çıkmadı. Tam 5 yılın ardından 25 kuruşluk poşetlerin fiyatı artabilir.

Poşet eğer enflasyon artışı oranında zamlanmış olsaydı bugün 1 lira 88 kuruştan satılması gerekiyordu.