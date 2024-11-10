Prim borcu olanlar o tarihten sonra SGK'nın önünden geçemeyecek! Zam oranları belli oldu

10 Kasım 2024 15:39 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 15:44

Prim gün sayısı eksik olanlara kötü haber geldi. Askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması için SGK'ya borcu olanlar için 1 Ocak 2025 kritik tarih. 1 Ocak 2025'ten itibaren prim borçlarına zam yapılacağı duyuruldu. Zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşların 31 Aralık 2024'e kadar borçlanmalarını tamamlaması gerekiyor.

Emeklilikte yaş, gün ve prim sayısı sil baştan! 2025 Yıllık Programı'nın satır arasındaki o detay ortaya çıkardı

Emeklilikte yaş, gün ve prim sayısı sil baştan! 2025 Yıllık Programı'nın satır arasındaki o detay ortaya çıkardı

Prim borçlanma tutarlarına yüksek oranda zam bekleniyor. Asgari ücret 2025 zammının ardından artacak olan askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması tutarları vatandaşı tedirgin etti. Türkiye'de prim gün sayısı eksik olan bireyler, yeni yıl zamlarından önce borçlarını tamamlamaya girişti. Prim borçlanma tutarlarının asgari ücretin brüt tutarına göre belirlendiğini belirten Özgür Erdursun, kritik uyarılarda bulundu.

PRİM GÜN SAYISI EKSİK OLANLAR DİKKAT

31 Aralık 2024'e kadar SGK'ya prim borçlanması için müracaatta bulunacaklar mevcut asgari ücrete göre borçlanma yapacak. Ancak 1 Ocak 2025'ten itibaren prim borçlarına zam yapılacak.

Asgari ücretin yüzde 32'si, Yurt dışı borçlanmalar için asgari ücretin yüzde 45'i oranında prim borçlanması yapılabiliyor.

PRİM BORÇLANMA TUTARLARI NE KADAR ZAMLANACAK?

Eğer 2025'teki asgari ücret zammı, beklenen yüzde 25-30 arasında gerçekleşirse, borçlanma tutarları da aynı oranda artacak.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Borç size tebliğ edildikten sonra yurtdışı borçlanmaları için 90 gün, diğer borçlanmalar için ise 30 gün içinde zamsız ödeme yapılabilir."

GERİYE DÖNÜK SGK BORÇLANMASI OLUYOR MU?

Sigortalı çalışanlar, emekli olabilmek için, sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş sınırına ilişkin bazı şartları sağlamak zorunda. Bu şartlardan diğer ikisini tamamlamış ancak prim günlerinde eksiklik olan sigortalılar, eksik prim günlerini geriye dönük borçlanma ile tamamlayarak emekli olabilir.

EKSİK PRİM TOPLU ÖDENİR Mİ?

Sigortalıların değişik sebeplerden dolayı primleri eksik kaldığında bunları çalışarak ya da aydan aya isteğe bağlı tamamlayabilir. Fakat bunun dışında toplu olarak ödeme imkanları da bulunuyor. Böylece hiç zaman kaybetmeden yıllarca beklemeden toplu prim sahibi olabilir.