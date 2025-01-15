Prim ödeme tutarları yükseldi! Emekliler, işçiler ve çalışanlar dikkat: SGK tek tek açıkladı

15 Ocak 2025 14:40 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 15:33

Yeni yılda 2025'te kimin ne kadar sigorta primi ödeyeceği belli oldu. 2025 günlük sigorta tutarları açıklandı. Emekli işçiler, gündelikçiler, tarım işçileri, şoförler, part-time çalışanlar, Bağ-Kur ve isteğe bağlı sigortalıların prim tutarları SGK tarafından tek tek açıklandı.

SGK 2025'te kim ne kadar sigorta primi ödeyeceğini tek tek duyurdu. Ev hizmetleri personeli ile emekli işçi primleri yükseldi. Esnafların primleri de değişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemelerinde 2025 tutarları netleştirdi. SGK PRİM ÖDEMELERİ TEK TEK DEĞİŞTİ SGK, 2025 yılında geçerli olacak prim tutarlarını açıkladı. Kimlerin ne kadar prim ödeyeceği belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu listeyi güncelledi. İşte yeni oranlar; Buna göre 2025 yılında; asgari ücretle ayda 10 gün çalıştırılan bir gündelikçi için ödenecek prim 2.925,62 TL,

ayda 30 gün çalışan gündelikçi, bakıcı ya da kapıcılar 8.776,86 TL,

ev hizmetlerinde ayda 10 gün emekli işçi çalıştıranlar 2.795,59 TL,

ayda 30 gün çalıştırılan emekli işçiler 8.386,77 TL,

ayda 10 günden az çalıştırılan gündelikçiler 17,34 TL,

ayda 9 gün çalışan bir gündelikçi 156,06 TL,

tarım işçileri 30 gün için 8.791,90 TL,

şoförler ve sanatçılar ise 8.451,79 TL,

işsizlik sigortasından yararlananlar 9.231,95 TL,

kısmi süreli veya part-time çalışanlar ödeyeceği prim tutarı, işsizlik sigortasından yararlanmayanlar için 8.321,76 TL, işsizlik sigortasından yararlananlar için ise 9.101,93 TL,

esnaflar için Bağ-Kur primi aylık en düşük 9.036,91 TL, en yüksek ise 67.776,89 TL,

sigortalı bir işte çalışmayanlar için isteğe bağlı sigorta primi 8.321,76 TL,

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri aylık 780,17 TL olacak. İlgili Haberler SGK Torbası Meclis'te kabul edildi! İsa Karakaş tek tek yorumladı! Tüm emekli, çalışan ve işverenleri ilgilendiriyor