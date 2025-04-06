Prim var yaş yok! Emeklilikte yeni dönem: SGK güncel listeyi açıkladı

SGK, emeklilik süreçlerini kolaylaştıran yeni düzenlemelerle 2025’e güçlü bir başlangıç yaptı. Özellikle 2008 sonrası ilk kez sigortalı olan çalışanlar için emeklilikte yaş şartı aranmaksızın, sadece prim gün sayısı ve sigortalılık süresiyle emeklilik imkanı tanınacak. Yüzde 40 ve üzeri çalışma gücü kaybı olan bireyler, engelli emekliliği kapsamında erken emeklilik hakkı kazanacak. Yeni uygulamada yaş kriterinin tamamen kaldırılması, engelli çalışanlar açısından büyük bir rahatlama sağlarken, bürokratik işlemler de büyük ölçüde sadeleştirildi. Ancak daha önce sağlık rapor oranı Balthazard Hesaplama Programı ile birden fazla hastalık ortalamaları alınıyordu. Şimdilik bu hesaplama yöntemi kaldırıldı. Malulen emeklilikte onay almak daha da zorlaştı. Konuyla ilgili TGRT Haber'e konuşan SGK uzmanı Emin Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu.

SGK, emeklilik süreci milyonlar tarafından sorgulanıyor. 2008 sonrası sigortalılar için emeklilikte yaş şartı kalktı, SGK işlemleri artık doğrudan yapılıyor. Daha önce vergi indirimi belgesi üzerinden yürütülen engelli emekliliği başvuruları, artık doğrudan SGK üzerinden gerçekleştiriliyor. 7538 Sayılı Kanun kapsamında yayımlanan 2025/4 sayılı genelge ile birlikte, işyerinden alınacak yazılar, vergi dairesi sevki gibi aracı kurumlara ihtiyaç kalmadan başvuru süreçleri tek elden yönetiliyor. Yeni sistemle birlikte hem süreç hızlandı hem de engelli bireylerin emekliliğe erişimi daha erişilebilir hale geldi. SGK ayrıca güncellenmiş hastalık listeleri üzerinden değerlendirme yaparak, erken emeklilik taleplerinde daha net ve kapsayıcı bir yaklaşım benimseyecek.

MALULEN EMEKLİLİKTE YENİ DÖNEM

Çalışma gücünü yüzde 60 kaybedenlere 1800 prim günü ile emeklilik yolu açık. Konuyla ilgili tgrthaber.com ekonomi editörü Kübra Çelebi'ye konuşan SGK uzmanı Emin Yılmaz merak edilen soruları cevapladı. İşte yeni genelge ile emeklilik süreci.

SGK’nın güncel düzenlemeleri kapsamında, 2008, 2010 ve 2015 sigorta girişli çalışanlar için hangi erken emeklilik avantajları var?

Sosyal güvenlik sistemimizde emekli olabilmek için belli şartları yerine getirmemiz gerekli. Dünyada da genel kabul görmüş süre, prim, yaş üçlüsünde sigortaya giriş tarihiniz vasıtasıyla belirli dönemlerde farklı kurallar getirilmiştir. Hatta bazı kesimlere pozitif ayrımcılık üzerinden üçlü kurallarda esnetmelerde mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de engelli emekliliğidir. İster doğuştan engelli olup SSK’lı, Bağ-Kur’lu ya da memur olarak çalışmaya başlasın, ister işe girdikten sonra engelli olsun; en az %40 ve üzeri çalışma gücü kayıp oranına sahip tüm engelli çalışanlar erken emeklilik hakkına sahiptir. Engelli emekliliğini diğerlerinden ayıran en önemli fark ise süre, prim, yaş üçlüsündeki yaş kriterinin aranmamış olmasıdır.

SGK RAPORU YETERLİ YAŞ BEKLENMİYOR

Engelli bireyler için erken emeklilik şartları nasıl esnetildi ve prim gün sayısı ile sigortalılık süresi hangi kriterlere göre belirlendi?

Özellikle 2008 sonrasında ilk defa işe başlayan vatandaşlarımızdan engelli emekliliği talebinde bulunacaklarla ilgili açıklamalara yer verilirken, mevcut durumda bu kapsamda yaşlılık aylığı alanlardan kontrol muayenesi bulunanlarla ilgili yapılacak işlemler belirtilmiştir.

MALULİYET VE ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI TESPİTİ

Malulen emeklilik hakkı kazanmak için gereken prim gün sayısı ve başvuru süreci güncellemesi?

Malulen emekli olabilmek için sigortalının malul sayılması gerekli. Malul sayılma halleri şöyle;

Sosyal güvenlik sistemimiz içerisinde, çalışma hayatına girdikten sonra herhangi bir hastalık veya kaza sonucu çalışma gücünün en az %60’ını kaybettiği tespit edilen, İş kazası/meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kayıp oranı % 60 ve üzerinde olan ve bu oranı yetkili bir hastane tarafından verildiği takdirde sigortalı malul sayılır.

Kamu çalışanlarından, yukarıda belirtilen malullük hali olmasa bile vazifelerini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettikleri tespit edilenler malul sayılır. Malullük aylığı alabilmek açısından ikinci şart, kişinin malullük için gerekli sağlık kurulu raporunu almak üzere SGK’ya başvurduğu tarihte en az 1800 gün ödenmiş priminin olmasıdır. Burada da engelli emekliliği gibi yaş şartı aranmamaktadır.

Engellilerde daha öncesinde vergi indirim belgesi üzerinden işlemleri yürütülüyordu çalışırken işyerinden alınacak bir yazı ile vergi dairesi veya mal müdürlüğüne başvurarak oradan yetkili bir hastaneye sevk ediliyordu. Fakat 7538 Sayılı Kanunla Emeklilik İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler 2025/4 sayılı genelge ile engellilerin emeklilik işlemleri diğer çalışanlarda olduğu gibi SGK tarafından yapılmaktadır. Engelliler erken emeklilik ya da malulen emeklilik işlemlerini SGK’ya müracaat ederek başlatabilirler.

Güncellenmiş hastalık listesinde hangi hastalıklar var?

Erişkinler için engellilik değerlendirmesi hakkında yönetmelik, maluliyet ve çalışma gücü kaybı tespiti işlemleri yönetmeliği üzerinden birçok rahatsızlık listesi değerlendirilmektedir.