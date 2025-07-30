QNB Bank ve Enpara kullananlar dikkat! Dev banka işleme kapatılacak: Tarih belli oldu

QNB Bank, bölünme süreci kapsamında önemli bir adım atıyor. Şirketin talebi doğrultusunda, Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda (PÖİP) işlem görmekte olan QNB Bank paylarının işlem sırası, 15 Ağustos 2025 seans öncesi itibarıyla kapatılacak. Bu karar doğrultusunda, 14 Ağustos 2025 son işlem günü olacak.

ENPARA BANK PAYLARI DAĞITILACAK

Bölünme işlemi çerçevesinde, QNB Bank pay sahiplerine Enpara Bank paylarının dağıtımı gerçekleştirilecek. Dağıtım süreci tamamlandığında, yatırımcılar Enpara Bank hisselerine sahip olacak.

YENİDEN İŞLEM TARİHİ KAP'TA DUYURULACAK

Enpara Bank paylarının dağıtım sürecinin ardından, QNB Bank payları Borsa İstanbul tarafından yapılacak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasıyla birlikte yeniden işleme açılacak. Bu işlem, referans fiyat ve serbest marj uygulanarak gerçekleştirilecek.