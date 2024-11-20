Quick Finans ve Carvak İş Birliği, 2. el otomobil pazarına yenilikçi finansal çözümler getiriyor

20 Kasım 2024 13:39 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 13:41

Meksika’nın ilk unicorn’u ve dünyanın lider ikinci el otomobil platformlarından Kavak’ın, Türkiye markası olan Carvak ile Türkiye’nin bir Sigorta Grubu tarafından kurulan ilk finansman şirketi olan ve yeni nesil finansman şirketi vizyonundaki 2. el otomotiv sektöründe sunduğu istikrarlı finansman çözümleri ile sektörün güçlü markası Quick Finans, önemli bir iş birliğine daha imza attı.

Carvak Genel Müdürü Çağdaş Yıldırım, Carvak İş Geliştirme Direktörü Mehmet Ali Özışık’ın ve her iki şirket yetkililerinin katılımı ile 7 Kasım 2024’te Quick Tower’da gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ: “Bir Sigorta Grubu tarafından kurulmuş ilk finansman şirketi olan ve yeni nesil finansman şirketi vizyonunda kredi ve sigorta ürünlerinin bütünleşik, yenilikçi ve oluşturucu finansman çözümleri formatındaki geniş yelpazede kredilendirme hizmetleri sunan Quick Finans, faaliyetteki 2 yılı içerisinde geliştirdiği stratejik iş birlikleri, distribütörleri ve bayi satış ağı ile Ülke sathında geniş bir kapsayıcılığa ulaştı.

Belirtilen misyon ve stratejilerimiz ile ulaşmış olduğumuz kapsayıcı ve istikrarlı finansman olanaklarımız, sektörde Şirketimize karşı çok güçlü bir yönelim sağlamış olup, daha önce birçok farklı ülkeden ve sektörden Global lider markalarla gerçekleştirdiğimiz iş birliklerine bir başka Global lider markanın daha katılması bu yönelimin güçlenerek artmasını desteklemektedir.

Araba alma ve satma sürecini güvenli, şeffaf ve hızlı bir deneyime dönüştürmeyi amaçlayan ve yenilikçi hizmetlerini teknoloji kullanımı ile destekleyen Carvak ile benzer vizyon ve tercihleri paylaşıyor olmamız, başlatılan iş birliğimizin çok güçlü sonuçlara dönüşeceğinden emin olmamızı sağlamakta ve bundan mutluluk duymaktayız.

Carvak ve Quick Finans iş birliğinin hayırlı olmasını ve tüm taraflar ile finansal ekosistemimizde yer alan tüm bayilerimize katkı sağlamasını, yeni fırsatlar sunmasını diliyorum.” açıklamalarını yapmıştır.

2. el araba alım satımında, hızlı ve cazip krediye ulaşmanın kurumsal galeriler açısından önemini vurgulayan Carvak Genel Müdürü Çağdaş Yıldırım şunları dile getirdi: Carvak olarak çok güçlü bir kurumsal galeri ağımız bulunuyor. Beraber çalıştığımız galerilerin Carvak’tan satın almak istediği arabalarda kullanılmak üzere hızlı krediye ulaşması bu iş birliğinin tüm paydaşlarının ticaret hacmini artıracaktır. Aynı zamanda galerilerin, kendi müşterilerine daha geniş araç yelpazesi sunma imkanı verecektir.”

Çağdaş Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: Finans sektöründe Yeni nesil finansmanın öncülerinden Quick Finans ile 2. el araba alma satma deneyimini dönüştüren Carvak’ın iş birliğinin; gelecekteki büyük projelerin de ilk adımı olduğunu düşünüyorum. Faaliyet gösterdikleri sektörlere getirdikleri yenilikler ile fark oluşturan iki şirketin; birbirlerine güç ve müşterilerinin hayatlarına kolaylık katacağını inancım tam.”