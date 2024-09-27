Radar cezası alanlar dikkat! Paralar iade ediliyor 

27 Eylül 2024 19:25 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 19:27

Hız sınırını aşıp radara yakalanan ve para cezası alan sürücüler, İzmir'deki hakimliğin emsal kararı sonrası paralarını geri alabilir. Yüz binlerce sürücüyü etkileyen karar sonrası ceza yönteminde yeni gelişmeler yaşanabilir. İşte ayrıntılar...

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Trafikte hız limitini aşan sürücülere kesilen radar cezalarına dair beklenmedik bir gelişme yaşandı. Alınan yeni bir kararla, daha önce verilen bazı trafik cezalarının iptaline ve sürücülere geri ödeme yapılmasına karar verildi. Hız sınırını küçük bir farkla aşan sürücülerle ilgili önemli bir mahkeme kararı gündeme geldi.

Mahkeme, hız limitini yalnızca 3 kilometre aşan sürücüler için verilen radar cezalarının iptaline hükmetti. Bu karar, milyonlarca sürücü için emsal teşkil edecek ve radar cezalarına itiraz edilmesinin önünü açacak.

HIZ SINIRINDA HATA PAYI CEZAYI İPTAL ETTİRDİ!

Menemen Sulh Ceza Hakimliği, "Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği"nin 7. maddesine dayanarak hız tespit cihazlarının %2'lik bir hata payı olduğunu belirtti.

EMSAL KARAR İZMİR'DEN

Bu durum sonrası, hız sınırını az farkla aşan sürücüler için cezalara itiraz etme hakkı doğdu. İzmir'de bir avukat, 3 km/s hız sınırını aştığı için aldığı cezaya itiraz etti ve mahkeme bu itirazı kabul ederek cezayı iptal etti. Kararın gerekçesinde, cihazlardaki hata payının dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Sözcü'nün haberine göre, bu karar hız sınırlarını küçük farklarla aşan sürücüler için yeni bir emsal teşkil edebilir. Yüzde 2’lik hata payı ile yüzde 10 hız toleransı birlikte değerlendirildiğinde, belirli bir sınırı az farkla aşan sürücüler için kesilen cezaların iptal edilmesi mümkün olacak. Ayrıca, iptal edilen cezalar için geri ödeme yapılmasının da önü açıldı.