Ramazan öncesi fahiş fiyat denetimi! Bakanlık ceza yağdırdı

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesi denetimlerini artırdı. Gıda fiyatlarındaki fahiş fiyatları denetleyen bakanlık, fırsatçılara geçit vermedi. Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucunda fahiş fiyat artışı yapan firmalara milyonlarca liralık ceza uygulandı.

144,5 MİLYON TL CEZA

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Tüketicinin Korunması Mevzuatı kapsamında 2025 yılı Ocak ayında 139,2 milyon TL idari para cezası, haksız ve fahiş fiyat denetimleri sonucunda da 144,5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

2025 yılı Ocak ayında tüketicinin korunması amacıyla fiyat etiketi denetimleri kapsamında toplam 22,818 firma denetlendi. 7,367 firmaya toplam 55,6 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlık, ocak ayında fiyat etiketi kapsamında 13 bin 123 markette yapılan denetimlerde, aykırılık tespit edilen marketlere 32,5 milyon TL idari para cezası kesildiğini duyurdu. Ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane gibi 6 bin 454 işletmede yapılan denetimlerde 9,8 milyon TL ceza uygulandığı bildirildi.

REKLAM VE HAKSIZ TİCARETE DENETİM

Yine ocak ayında tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere aykırı davranılan 25 ayrı dosyada 52,7 milyon lira idari para cezası verildi. Reklam ve haksız ticari uygulamalarla ilgili de 2 bin 34 firmaya denetim yapan bakanlık, 188 firmaya 29,3 milyon liralık ceza kesti.

OTOMOTİV, EMLAK VE KUYUMCULUK SEKTÖRÜLERİNE DE CEZA YAĞDI

Diğer taraftar Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ekipleri, yıl başından bu yana otomotiv, emlak, kuyumculuk sektörlerinde fahiş fiyat ve diğer hususlara ilişkin olarak toplam 14 bin 583 firmayı denetledi. Bu denetimler sonucu tespit edilen aykırılıklar için 17,8 milyon TL, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca da 126,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.