Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Ramazan öncesi tava ciğeri, et döneri solladı! Esnaftan zam isyanı

Ramazan ayı öncesi Edirne'nin meşhur tava ciğeri, et döneri fiyatlarda adeta solladı. Müşteri kaybı yaşamak istemeyen esnaf zamlara tepki gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ramazan öncesi tava ciğeri, et döneri solladı! Esnaftan zam isyanı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 11:32

Ramazan ayı öncesi fiyatlarda oynama yapan fırsatçılara sert tepki gösteriliyor. Bazı ürün ve menülere zam geldi. Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğerinin porsiyon fiyatı 300 TL’den 360 TL’ye çıkarıldı. Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı ve ciğerci esnafı Uğurcan Imrak, tarifeyi fazla bulduklarını belirterek eski tarifeden devam edeceklerini bildirdi.

MÜŞTERİ KAYBI YAŞIYORLAR

Önemli olan yerli müşteriyi kaybetmemek olduğunu ifade eden Imrak, "Her çıkan tarife aslında bize ve işletmelere zarar veriyor. Bu zammı şahsi olarak onaylamıyorum; bence uygun değil. Sonuçta bizim aldığımız hiçbir ürüne zam gelmedi. Yani zam gelmeden neyin zammını bekliyoruz? Neden bu kadar yüksek zam yapıyoruz?" diyerek tepki gösterdi.

"TARİFE ASILDIĞI GÜN MÜŞTERİ KAYBI YAŞIYORUZ"

Zammın müşteri kaybına yol açtığını dile getiren Imrak, "Oda bunu uygular ve meclis onaylar. Bu nedenle, zammın olması uygun değil. Önümüzde mübarek Ramazan ayı var. Televizyonlarda, diğer büyük şehirlerde bununla ilgili birçok haber görüyoruz ve bu durumu tasvip etmiyoruz. Kendimiz de müşteriyiz; bir yere gittiğimizde pahalı bir şey yemek, içmek istemeyiz. Bize gelen müşteriyi aynı şekilde değerlendirmek gerekir. Her tarifeyi astığımızda müşteri kaybediyoruz" dedi.

ZAM UYGULAMIYOR, DAYANABİLDİĞİ KADAR DAYANACAK

Edirne Osmanlı'ya uzun yıllar başkentlik yapmış bir şehir olmasına rağmen, esnaf olarak bu durumu yeterince değerlendiremediklerini, kendi ayaklarına kurşun sıktıklarını ifade eden Imrak, "Her işletme, yerli müşterisini bir gözden geçirerek bu durumu değerlendirmelidir. Ben, yerli müşteri portföyümle memnunum ve bu nedenle zam uygulamıyorum. Dükkanlarımdan birinde ciğeri 260 liradan satıyorum, diğerinde ise 270 liradan. Dayanabildiğim yere kadar dayanacağım" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bugün sahur mu, 2025 ilk sahura bugün mü kalkılıyor yarın mı?
En uzun oruç tutacak ülkeler belli oldu: Türkiye’de oruç süresi farkı 2 dakikaya indi
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.