Ekonomi
Ramazan öncesi ucuz et kuyruğu: Et ve Süt Kurumu fiyat artırmadı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla vatandaşların alışveriş telaşı başladı. Piyasa fiyatından daha düşüğe et satan mağazaların önünde kuyruk oluştu. Kurum fiyat güncellemesine de gitmeyerek vatandaşın yüzünü güldürdü.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 23:12
|
06.02.2026
06.02.2026
saat ikonu 23:17

Et ve Süt Kurumu (ESK) cazip fiyatıyla et alışverişi yapmak isteyenlerin tercihi oluyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla pek çok firmanın aksine fiyat yükseltmesi yapmayan kurumun satış noktalarında yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan öncesi ucuz et kuyruğu: Et ve Süt Kurumu fiyat artırmadı

RAMAZANDA ZAM YOK

Ramazan ayının yaklaşmasıyla market ve pazarlarda yoğunluk yaşanırken Et ve Süt Kurumu (ESK) satış noktalarında fiyat güncellemesi yapılmaması, tüketici tercihini bu noktalara yöneltti. Et ve Süt Kurumu (ESK) Sivas satış noktasında 1 kilo dana kıyma 450-500, dana kuşbaşı 520-550, dana biftek 750-800 ve tavuk biftek 11-130 liradan satışa sunuldu.

Ramazan öncesi ucuz et kuyruğu: Et ve Süt Kurumu fiyat artırmadı

KUYRUKLAR OLUŞTU

Ramazan öncesi evlerinin et ihtiyacını karşılamak isteyenler satış noktasının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruğun uzunluğu bir arka caddeye kadar uzandı. Satış noktasından alış veriş yapmak isteyenler günün ilk saatlerinden itibaren kuyruğa girmek zorunda kaldı.

Ramazan öncesi ucuz et kuyruğu: Et ve Süt Kurumu fiyat artırmadı
#Ekonomi
