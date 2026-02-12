Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Ramazanda piyasaya süreceklerdi: Yüzlerce kilo bozuk tavuğa el konuldu

Trabzon'un Araklı ilçesinde tavuk eti deposuna yapılan denetimlerde mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. 200-300 kilogram çürümüş ve son kullanım tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ramazanda piyasaya süreceklerdi: Yüzlerce kilo bozuk tavuğa el konuldu
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 20:40
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 20:49

Trabzon'un Araklı ilçesinde tavuk eti ve toptan satış deposuna denetim yapıldı. Kontrollerde insan sağlığı için zararlı olabilecek çürümüş, bozulmuş ve son kullanım tarihi geçmiş etler olduğu görüldü.

HABERİN ÖZETİ

Ramazanda piyasaya süreceklerdi: Yüzlerce kilo bozuk tavuğa el konuldu

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Trabzon'un Araklı ilçesinde bir tavuk eti toptan satış deposuna yapılan denetimde halk sağlığını tehdit eden çürümüş, bozulmuş ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu.
Denetim, Araklı Belediyesi Zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı gerçekleştirildi.
Halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen çok miktarda ürüne el konuldu.
Mevzuata aykırı şekilde muhafaza edildiği ve tüketime uygun olmadığı tespit edilen ürünler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.
Denetimler sonucunda iş yeri mühürlendi ve işletme hakkında idari ve cezai işlemler başlatıldı.
İşletme yetkilileri, ele geçirilen ürünlerin satışa sunulacak taze ürünler olmadığını, rutin ticari işleyişin bir parçası olan iade statüsündeki ürünler olduğunu savundu.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Ramazanda piyasaya süreceklerdi: Yüzlerce kilo bozuk tavuğa el konuldu

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDER DURUMDAKİ TAVUK ÜRÜNLERİNE EL KONULDU

Araklı Belediyesi Zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı gerçekleştirilen denetimde, halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen 200-300 kilogram çürümüş, bozulmuş ve son kullanma tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi. el konuldu. Yetkililer, mevzuata aykırı şekilde muhafaza edildiği ve tüketime uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin imha edilmek üzere muhafaza altına alındığını bildirdi. Denetimlerin ardından iş yeri mühürlenirken, işletme hakkında gerekli idari ve cezai işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

İŞLETME "SATIŞA SUNMAYACAKTIK" DİYEREK SAVUNDU

Trabzon'un Araklı ilçesinde faaliyet gösteren tavuk eti toptan satış ve dağıtım firmasından yapılan açıklamada, "Depomuzda incelemeye konu olan ürünler, satışa sunulacak taze ürünler değildir. Bu ürünler, rutin ticari işleyişin bir parçası olan ve prosedürlere uygun şekilde ayrıştırılmış iade statüsündeki ürünlerdir. Bu ürünlerin takibi ve depolanması ilgili mevzuatlara uygun olarak yapılmaktadır. Kayıtsız veya illegal bir emtia söz konusu değildir. İşletmemiz, gıda güvenliği ve ticari kanunlara harfiyen uymaktadır. Hakkımızda oluşturulmaya çalışılan kusurlu mal bulundurma veya yasadışı işlem algısı tamamen gerçek dışıdır. Firmamızda iade faturalarımız mevcut olup gerekli mercilere iletilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ramazan öncesi tavuk ve kırmızı ette fahiş fiyatla mücadele: Kasaplarda kontroller başladı
Tavuk döner fiyatını gören inanamıyor! Ayran fiyatına döner: 'Bize maliyeti 12 lira'
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.