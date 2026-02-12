Trabzon'un Araklı ilçesinde tavuk eti ve toptan satış deposuna denetim yapıldı. Kontrollerde insan sağlığı için zararlı olabilecek çürümüş, bozulmuş ve son kullanım tarihi geçmiş etler olduğu görüldü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ramazanda piyasaya süreceklerdi: Yüzlerce kilo bozuk tavuğa el konuldu Trabzon'un Araklı ilçesinde bir tavuk eti toptan satış deposuna yapılan denetimde halk sağlığını tehdit eden çürümüş, bozulmuş ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu. Denetim, Araklı Belediyesi Zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı gerçekleştirildi. Halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen çok miktarda ürüne el konuldu. Mevzuata aykırı şekilde muhafaza edildiği ve tüketime uygun olmadığı tespit edilen ürünler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Denetimler sonucunda iş yeri mühürlendi ve işletme hakkında idari ve cezai işlemler başlatıldı. İşletme yetkilileri, ele geçirilen ürünlerin satışa sunulacak taze ürünler olmadığını, rutin ticari işleyişin bir parçası olan iade statüsündeki ürünler olduğunu savundu.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDER DURUMDAKİ TAVUK ÜRÜNLERİNE EL KONULDU

Araklı Belediyesi Zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı gerçekleştirilen denetimde, halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen 200-300 kilogram çürümüş, bozulmuş ve son kullanma tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi. el konuldu. Yetkililer, mevzuata aykırı şekilde muhafaza edildiği ve tüketime uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin imha edilmek üzere muhafaza altına alındığını bildirdi. Denetimlerin ardından iş yeri mühürlenirken, işletme hakkında gerekli idari ve cezai işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

İŞLETME "SATIŞA SUNMAYACAKTIK" DİYEREK SAVUNDU

Trabzon'un Araklı ilçesinde faaliyet gösteren tavuk eti toptan satış ve dağıtım firmasından yapılan açıklamada, "Depomuzda incelemeye konu olan ürünler, satışa sunulacak taze ürünler değildir. Bu ürünler, rutin ticari işleyişin bir parçası olan ve prosedürlere uygun şekilde ayrıştırılmış iade statüsündeki ürünlerdir. Bu ürünlerin takibi ve depolanması ilgili mevzuatlara uygun olarak yapılmaktadır. Kayıtsız veya illegal bir emtia söz konusu değildir. İşletmemiz, gıda güvenliği ve ticari kanunlara harfiyen uymaktadır. Hakkımızda oluşturulmaya çalışılan kusurlu mal bulundurma veya yasadışı işlem algısı tamamen gerçek dışıdır. Firmamızda iade faturalarımız mevcut olup gerekli mercilere iletilmiştir" ifadelerine yer verildi.