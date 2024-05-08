Rapor ortaya koydu: Beyaz yakalı maaşlarının beş yılda geleceği nokta!

08 May 2024 03:34 - Güncelleme : 08 May 2024 03:54

Üniversite mezunlarının beyaz yaka iş tercihi artsa da maaşlarının beş yılda geleceği durum tabloyu ortaya koydu. "İşsizlik artık beyaz yakanın sorunu" raporuna göre mavi ve beyaz yakanın maaşları beş yılda eşitlenecek.

24 Saatte İşe son 6 ayda kayıt olmuş 200 bin üniversite mezunu gencin aradıkları işlere göre gruplandığında yüzde 69'unun beyaz yaka işleri tercih ettiği görülüyor.

HİZMET SEKTÖRÜ ELEMAN ARIYOR

Yine 24 Saatte İşte 2024 yılında açılan beyaz yaka ilanlara gelen ortalama başvuru sayısı 124 iken, mavi yakada bu oran 39a düşüyor.

Rapora göre, beyaz yaka işlere olan talep artarken beyaz yaka işler gittikçe sayı olarak azalıyorlar. Açılan ilanlar yaka grubuna göre gruplandığında ilanların çoğunluğunun artık yeme içme, perakende ve lojistik gibi hizmet sektöründe yoğunlaştığı ve beyaz yaka işlerin yıllar içinde oranının azaldığı görülüyor. Beyaz yaka işlerdeki ücret asgari ücrete göre geriledi

5 YIL İÇERİSİNDE ÜCRETLER EŞİTLENECEK

Beyaz yaka işlere olan talebin artıp arzın kısıtlı kalması ücret dengelerine de etki ediyor. Beyaz yaka işler enflasyon oranında artarken, mavi yaka işlerin ortalama ücreti enflasyonun üzerinde artıyor. Sonuç olarak beyaz ve mavi yaka ücretlerin zaman içinde yakınsadığı görülüyor. Asgari ücretle karşılaştırıldığında 24 Saatte İş sisteminde açılan ilanlarda 2021 yılında beyaz yaka işlerdeki ortalama ücret asgari ücretin 3,2 katı iken bu oran 2024 yılında 2,2ye düştü. Buna karşılık mavi ve gri yaka işlerde 2021 yılında ortalama ücret asgari ücrete denk gelirken 2024 yılında asgari ücretin 1,5 katına denk geliyor. Benzer bir eğilimin devam ettiğini varsayarsak 5 yıl içinde ücretlerin eşitleneceğini tahmin ediliyor.

Raporda "TÜİK'in istatistiklerine göre gençler arasında eğitim seviyesi arttıkça, "ne istihdamda ne de eğitimde" olan gençlerin oranı artıyor. Diğer bir deyişle eğitim seviyesi arttıkça istihdamda olma ihtimali düşüyor ve işsiz olma ihtimali artıyor. Araştırmaya göre, lise ve altı seviyede eğitim tamamlamış gençlerin sadece yüzde 17,5i ne çalışıyor ne de eğitim alıyorken, üniversite mezunu ve üstlerinde bu oran yüzde 29,2ye çıkıyor. Bu eğilime rağmen her yıl üniversite mezunu sayısının artması dikkat çekiyor" ifadeleri kullanılıyor.