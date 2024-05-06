Emekli maaşında hesaplar değişti, uzman isim rakamlarla tahminini anlattı

06 May 2024 15:04 - Güncelleme : 06 May 2024 15:08

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayından aylık enflasyonu yüzde 3,18 olarak açıkladı. Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44,19 oldu. TÜFE rakamlarının geleceği seviye milyonları cebine girecek maaşı etkileyecek. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram emekli maaşlarıyla ilgili beklentilerini rakamlarla açıkladı.

Milliyet’te yer alan habere göre, Ekonomist Muhammet Bayram refah payına dikkat çekerek şunları kaydetti:

TOPLAM YÜZDE 30 ZAM YAPILACAK

“Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı alacaklar. İlk 6 ayı değerlendirecek olursak yüzde 25 civarında bir enflasyon farkı oluşacağını değerlendiriyoruz.

SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 25’lik bir zam alacaklardır. Buna yüzde 5’lik bir refah payı yapılacağını, toplamda yüzde 30 oranında zam yapılacağını değerlendiriyorum.

ZAMLAR EŞİTLENEBİLİR

Memur emeklilerine ise yüzde 20 oranında zam yapılacağını değerlendiriyoruz. Ancak memur maaşları değil de memur emeklilerinin maaşları SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranına tamamlanabilir. Sayın Cumhurbaşkanının açıklaması ile birlikte zamlar eşitlenebilir.

Emeklilerin enflasyonu en fazla hisseden kesim olduğunu vurgulayan Bayram “5 puanlık refah payı artışı ile birlikte yüzde 30’lar seviyesinde artış olmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETLE MAKAS KAPANACAK

Bayram “En düşük emekli maaşı şu anda 10 bin TL seviyesinde. Şu anda en düşük emekli maaşının asgari ücrete oranla 15 bin TL civarında olması lazımdı. Şu anda asgari ücret 17 bin 2 TL” ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

“Ara dönemde asgari ücrete zam yapılmayacak. Asgari ücrete ara zam yapılmazken emekli maaşlarına bir ara zam yapılacak. Bu da makasın kapatılması adına önemli bir fırsattır.

En düşük emekli maaşı 15 bin TL seviyesine çıkarılırsa 17 bin 2 TL olan asgari ücrete göre değerlendirilecek olursak emekli maaşları iyileştirilmiş olur ve emeklilerin üzerindeki hayat pahalılığı bir nebze de olsa alınmış olur diyebiliriz.”