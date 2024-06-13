Raporlu ilaçlar için yeni gelişme: Liste belli oldu!

13 Haziran 2024 10:50 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 10:53

Dünyanın bir ilk: Diş büyütme ilacı geliyor

Dünyanın bir ilk: Diş büyütme ilacı geliyor

Aile hekimine önce ilaç yazdırdı sonra bıçakla saldırdı, o anlar kaydedildi

Aile hekimine önce ilaç yazdırdı sonra bıçakla saldırdı, o anlar kaydedildi

Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre aile hekimlerine arık raporlu ilaç yazabilme yetkisi verildi. Böylelikle raporlu olarak düzenli şekilde ilaç alanların hastaneye gitmesine gerek kalmayacak.

SAYI 18582'E YÜKSELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamasını alıntıladı, "Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858’e çıkardık." açıklamasını yaptı. SGK, ilaçların listesini yayımladı.

Işıkhan X hesabından yaptığı paylaşımda, "Raporlu hastalarımızın ilaca erişimini kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1.858’e çıkardık.

Sosyal Güvenlik Kurumumuz’un vatandaşlarımıza atacağı SMS’ler ile hangi ilaçların bu kapsama dahil olacağını bilgilendireceğiz." ifadesini kullandı.