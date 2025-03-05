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Ekonomi
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 | Ömer Faruk Dogan

Ray Dalio'dan Trump'a sert uyarı: Büyük bir borç krizi kapıda!

Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio, Trump yönetimini bütçe açığını derhal kontrol altına almazsa üç yıl içinde büyük bir borç kriziyle karşılaşacağı konusunda uyardı. ABD ekonomisinin tehlikeli bir borç döngüsüne girdiğini belirten Dalio, sorumluluğun tamamen Trump yönetiminde olduğunu vurguladı.

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Ray Dalio'dan Trump'a sert uyarı: Büyük bir borç krizi kapıda!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 10:47

ABD'nin en büyük hedge fonlarından biri olan Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine sert bir uyarıda bulundu. Dalio, eğer bütçe açığını azaltmaya yönelik acil önlemler alınmazsa, ülkenin üç yıl içinde büyük bir borç kriziyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Dalio, katıldığı Odd Lots podcast’inde yaptığı açıklamada, "Eğer bütçe açığını kontrol altına almazsanız, ciddi bir mali krizle karşılaşacaksınız. Bunun ne zaman gerçekleşeceğini tam olarak söyleyemem, ancak bu durum kalp krizi gibi, her geçen gün risk artıyor. Benim tahminim, yaklaşık üç yıl içinde büyük bir borç krizi yaşanabilir” dedi.

ABD'NİN BORÇ AÇIĞI TEHLİKELİ BOYUTTA

Dalio’nun açıklamaları, ABD’nin hızla artan bütçe açığına ve borç yüküne dikkat çekiyor. Federal bütçe açığı son verilere göre 1,8 trilyon dolara ulaşmış durumda. Trump’ın ekibinin büyük vergi indirimleri yapmaya devam ederken bir yandan da bu açığı azaltmayı hedeflemesi gerektiğini vurgulayan Dalio, aksi takdirde ekonominin ciddi bir darbe alacağını ifade etti.

Ekonomi uzmanı, borç döngülerinin nasıl işlediğini detaylandırdığı son kitabı How Countries Go Broke (Ülkeler Nasıl İflas Eder?) kapsamında yaptığı konuşmada, ABD’nin bütçe açığını GSYH’nin %3’üne düşürmek için derhal harekete geçmesi gerektiğini savundu.

DALİO: "SORUMLULUK TRUMP YÖNETİMİNDE"

Dalio, konuşmasında Trump yönetimine doğrudan seslenerek, "Eğer gereken adımları şimdi atmazsanız, sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsınız. Seçmenler, yaşanacak ekonomik kriz karşısında hiç de mutlu olmayacaktır ve faturayı siz ödeyeceksiniz" dedi.

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