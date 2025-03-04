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 | Onur Kaya

Zelenskiy Donald Trump'a boyun eğdi: Pişmanım, barışa hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen hafta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı tartışmanın ardından ABD'nin Ukrayna'ya yeni silah satışını durdurduğu ve ordu stoklarından sevkiyatları askıya almayı planladığı haberlerinden sonra geri adım attı. Pişman olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Trump'ın güçlü liderliğinde barış masasına oturmaya hazırız" dedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 19:23

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da yaşanan tartışmaya dair açıklamada bulundu.

Görüşmenin olması gerektiği gibi geçmediğini belirten Zelenskiy, olayların o şekilde gelişmiş olmasının üzücü olduğunu ifade ederken, ilişkilerin düzeltilmesi çağrısında bulundu.

Zelenskiy ayrıca barışı engellediğine yönelik eleştirilere de yanıt vererek "Hiçbirimiz bitmeyen bir savaş istemiyor. Kalıcı barışı sağlamak için müzakere masasına olabilecek en kısa zamanda oturmaya hazırız. Kimse, barışı Ukraynalılardan fazla isteyemez. Ben ve ekibim, Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız." dedi.

Zelenskiy, barış sürecinin nasıl olabileceğine dair de bir öneride bulundu. Önce ağır bombardımanın durabileceğini ve devamında esirlerin serbest bırakılmasının gündeme gelebileceğini belirten Zelenskiy, Rusya'nın da aynısını yapması hâlinde barış için diğer aşamalara geçilebileceğini ifade etti.

Detaylar geliyor...

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