 Safa Keser

Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne 250 öğrencilik yeni yurt

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için inşa edilecek yeni öğrenci yurdunun temeli dün düzenlenen törenle atıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne 250 öğrencilik yeni yurt
Tay Group tarafından hayata geçirilen proje kapsamında yapılacak yurt binasının 2026–2027 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin hizmetine sunulması planlanıyor.

Yaklaşık 5 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak yurt, 250 öğrenci kapasitesiyle tasarlandı. Proje, öğrencilerin güvenli, konforlu ve destekleyici bir ortamda barınmasını sağlamayı, aynı zamanda okulun akademik başarısını güçlü bir fiziki altyapıyla desteklemeyi hedefliyor.

Yurt binası, yalnızca bir barınma alanı olarak değil; öğrencilerin ders çalışabilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve kişisel gelişimlerini sürdürebilecekleri bütüncül bir yaşam alanı olarak planlandı. Projede öğrenci odalarının yanı sıra tek kişilik engelli odası, öğretmen odaları ve banyolu misafir odası yer alacak.

Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne 250 öğrencilik yeni yurt



Öğrencilerin akademik çalışmalarına destek olmak amacıyla etüt odaları, kütüphane ve okuma salonu, bilgisayar odası ile TV ve dinlenme alanları da yurtta bulunacak. Ayrıca sosyal ve fiziksel gelişimi desteklemek için kondisyon salonu ve etkinlik odası da projeye dahil edildi. Yurt binasında kadın ve erkek mescitleri, abdesthaneler ve revir gibi destek birimleri de yer alacak.

Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne 250 öğrencilik yeni yurt



Projede çamaşırhane, su depoları, kazan dairesi, jeneratör odası, elektrik ve teknik odalar ile sığınak ve depolama alanları gibi teknik altyapı bölümleri de planlandı.

Temel atma töreninde konuşan Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Fatih Eğitim ve Bilim Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı M. Mesut Toprak, projenin yalnızca bir yapı yatırımı olmadığını belirterek, gençlerin eğitim hayatına katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Toprak, gençlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşayabilecekleri, ders çalışabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Ülkemizin köklü eğitim kurumlarından biri olan ve Cumhurbaşkanımızın da mezun olduğu İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2017 yılında Tay Group tarafından yeniden inşa edilerek ülkemize kazandırıldı. Köklü geçmişi ve akademik başarılarıyla dikkat çeken okul, bugün Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumları arasında yer alıyor.

