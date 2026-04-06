Reel efektif döviz kuru endeksi Mart ayında arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) Endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre 1,83 puan artarak 104,61 olarak gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Mart ayında bir önceki aya göre 2,33 puan artarak 102,03’e yükseldi.

Özetle

DOLAR DEĞER KAZANDI, EURO DEĞER KAYBETTİ

REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artıştan ve nominal kurdaki azalıştan kaynaklanıyor. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre ABD doları ortalama yüzde 1,12 oranında değer kazanırken euro ortalama yüzde 1,09 oranında değer kaybetti. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 1,94 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 2,30 oranında arttı.

Sonuç olarak, Türkiye TÜFE’si ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi.

2,67 PUAN ARTTI

Her yıl Nisan ayında güncellenen Birim İş Gücü Maliyeti (BİM) Bazlı REK endeksi, 2025 yılında bir önceki yıla göre 2,67 puan artarak 93,82 olarak gerçekleşti. BİM-Gelişmekte olan ülkeler bazlı REK endeksi 5,37 puan artışla 64,52 olurken, BİM-Gelişmiş ülkeler bazlı REK endeksi 2,11 puan azalışla 114,57 oldu.