Reel kesim güveni şubatta hafif yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. Şubatta reel kesim güven endeksi mevsimsellikten arındırıldığında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 102,8 seviyesine yükseldi.

Reel kesim güven endeksi şubatta mevsimsellikten arındırılarak 0.2 puan artarak 102.8 seviyesine yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmamış endeks ise bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 102,4 oldu.

REEL KESİM GÜVENİ SINIRLI YÜKSELDİ

Merkez Bankası verilerine göre, reel kesim güveni şubatta 0,2 puan arttı. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 102,8 seviyesine yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmamış endeks ise bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 102,4 oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde;

Son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, genel gidişat ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.