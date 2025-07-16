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 | İrem Çınar

Rekabet Kurulu’ndan kozmetik devlerine soruşturma!

Rekabet Kurulu, kozmetik ve gıda takviyesi alanında faaliyet gösteren dört şirketten oluşan bir ekonomik bütünlüğü mercek altına aldı. Cosmox, Vitaceel ve Ceel markalarını kapsayan yapıya yönelik rekabet soruşturması başlatıldı.

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Rekabet Kurulu’ndan kozmetik devlerine soruşturma!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 16:49

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kurul, , ve gıda takviyesi sektörlerinde faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında yürütülen ön araştırmayı sonuçlandırdı.

Teşebbüslerin, ürünlerinin yeniden satış fiyatlarını tespit ettikleri gerekçesiyle yürütülen ön araştırma sonucunda Kurul, Bobel markasıyla faaliyet gösteren Cosmox Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile The Ceel markasıyla faaliyet gösteren Vitaceel Kozmetik Gıda İth. İhr. San. ve Tic. AŞ, The Ceel Kozmetik İç ve Dış Ticaret AŞ ve Ceel Kozmetik ve Gıda AŞ'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında açılmasını uygun buldu.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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ETİKETLER
#kozmetik
#soruşturma
#sektör
#rekabet kurumu
#Kişisel Bakım
#Gıda Takviyesi
#Fiyat Politikası
#Ekonomi
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