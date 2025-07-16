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 | İrem Çınar

TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! 72 ay vade imkanı: Tarihler belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 30-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek açık artırma ile 508 taşınmazı satışa sunacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren TOKİ, mülkiyetindeki bu taşınmazları yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyor.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 13:50

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu İdaresi Başkanlığı (), mülkiyetinde bulunan 47 ildeki toplam 508 taşınmazı satışa çıkarıyor. yöntemiyle yapılacak satışlar, 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! 72 ay vade imkanı: Tarihler belli oldu

158 KONUT 34 İLDE SATIŞA SUNULACAK

TOKİ, 34 ilde toplam 158 konutu açık artırma ile satışa sunacak. Konutlar için alıcılar, ister peşin ödeme yapabilecek, isterlerse yüzde 25 peşinatla 72 aya varan vadeli ödeme seçeneklerinden yararlanabilecek. yapılacak iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa gibi büyük şehirlerin yanı sıra Bayburt, Kars ve Tunceli gibi iller de bulunuyor.

TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! 72 ay vade imkanı: Tarihler belli oldu

30 İLDE 350 İŞ YERİ ALICISINI BEKLİYOR

30 farklı ildeki toplam 350 de yine açık artırma yoluyla satılacak. İş yerleri için ödeme planları iki seçenekli olacak: Yüzde 30 peşinatla 60 ay vade veya yüzde 15 peşinatla 120 aya varan taksit imkânı sunulacak. İstanbul, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, Van gibi illerdeki iş yerleri yatırımcıları bekliyor.

TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! 72 ay vade imkanı: Tarihler belli oldu

AÇIK ARTIRMA HEM FİZİKİ HEM ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK

Açık artırma oturumları, 30 Temmuz Çarşamba günü konutlar, 31 Temmuz Perşembe günü ise iş yerleri için yapılacak. Etkinlikler saat 10.30’da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda düzenlenecek. Dileyen katılımcılar, www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden çevrim içi teklif de verebilecek.

Satışa ilişkin tüm detaylara www.toki.gov.tr ve www.emlakmuzayede.com.tr internet siteleri üzerinden ulaşılabilir. Ayrıca bilgi almak isteyenler, (212) 608 15 00 numaralı telefondan ulaşabilecek.

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