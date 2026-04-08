Rekabet Kurumu'ndan tohum şirketlerine 189 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, hibrit endüstriyel kornişon ile hibrit sebze ve meyve tohumları pazarında faaliyet gösteren 4 teşebbüse 49 milyon 48 bin 337 lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı. Soruşturma kapsamındaki toplam ceza tutarı ise 188,9 milyon TL oldu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 16:49

Rekabet Kurulu, hibrit endüstriyel kornişon ile hibrit sebze ve meyve tohumları pazarında faaliyet gösteren 4 teşebbüse 49 milyon 48 bin 337 lira idari kesilmesini kararlaştırdı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Rekabet Kurulu, hibrit endüstriyel kornişon ile hibrit sebze ve meyve tohumları pazarında faaliyet gösteren 4 teşebbüse 49 milyon 48 bin 337 lira idari para cezası kesilmesine karar verdi.
Söz konusu pazarda faaliyet gösteren Antalya Tarım Üretim Danışmanlık ve Pazarlama AŞ, Gautier Tohum Üretim Dağıtım Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Metgen Tohumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve tasfiye halinde AD Rossen Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma tamamlandı.
Bu 4 teşebbüse rekabete duyarlı bilgi değişimi gerçekleştirdikleri gerekçesiyle ceza verildi.
Ayrıca, soruşturma kapsamında uzlaşma başvurusunda bulunan 12 teşebbüse rekabete duyarlı bilgi değişimi ve fiyat belirleme eylemleri nedeniyle toplamda 188 milyon 921 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.
Uzlaşma başvurusunda bulunan teşebbüslere idari para cezalarında yüzde 25 indirim uygulandı.
Rekabet Kurumu'nun tarla bitkileri tohumlarına yönelik soruşturması devam etmektedir.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.

'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu pazarda faaliyet gösteren Antalya Tarım Üretim Danışmanlık ve Pazarlama AŞ, Gautier Tohum Üretim Dağıtım Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Metgen Tohumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve tasfiye halinde AD Rossen Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Soruşturma süreci devam ederken Bayer Tohumculuk ve Tarım Ltd. Şti., Hazera Tohumculuk ve Ticaret AŞ, HMCLAUSE Tohumculuk Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Multi Tohum Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Nunhems Tohumculuk AŞ, Rijk Zwaan Tarım Ticaret Ltd. Şti., Sakata Tarım Ürünleri ve Tohumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti, Semillas Fito Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Vilmorin Mikado Tohumculuk AŞ, Yüksel Tohum Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ ve Rito Tohum AŞ tarafından uzlaşma başvurusunda bulunulduğuna işaret eden açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu teşebbüsler hakkında yürütülen uzlaşma süreçleri sonucunda, bahsi geçen 12 teşebbüsün rekabete duyarlı bilgi değişimi gerçekleştirmek ve ayrıca Nunhems Tohumculuk AŞ ile Rijk Zwaan Tarım Ticaret Ltd. Şti'nin satış fiyatlarını birlikte belirlemek suretiyle ilgili Kanun'u ihlal ettiklerini kabul etmeleri ve soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle idari para cezalarında yüzde 25 indirim uygulanmıştır."

Açıklamada, soruşturma süreci sonunda, Antalya Tarım, Gautier, Metgen ve tasfiye halinde AD Rossen tarafından rekabete duyarlı bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle Kanun'un ihlal edildiği sonucuna ulaşıldığı aktarılarak, 4 teşebbüse idari para cezası uygulanması gerektiğine karar verildiği bildirildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ TOPLAM CEZA 188,9 MİLYON LİRA OLDU

Kurulca söz konusu teşebbüslere yönelik cezalara ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya Tarım'a 44 milyon 608 bin 467 lira, Gautier'e 736 bin 566 lira, Metgen'e 3 milyon 360 bin 943 lira ve tasfiye halinde AD Rossen'e 342 bin 359 lira olmak üzere 49 milyon 48 bin 337 lira idari para cezası uygulanmıştır. Hibrit endüstriyel kornişon tohumu ile hibrit sebze ve meyve tohumları pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında toplamda 188 milyon 921 bin 100 lira idari para cezası verilmiştir. Kurumun tarla bitkileri tohumlarına yönelik soruşturması ise halihazırda devam etmektedir."

