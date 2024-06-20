Reklam Kurulu affetmedi! "Doğa dostu" ifadesi 127 milyon 433 bin TL para cezası getirdi

20 Haziran 2024 12:19 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 12:18

İslam Memiş cebinizdeki 200 TL'yi 2 bin TL yapacak tüyoyu verdi! Üstündeki seri numaralarını kontrol edin

İslam Memiş cebinizdeki 200 TL'yi 2 bin TL yapacak tüyoyu verdi! Üstündeki seri numaralarını kontrol edin

"Doğa dostu" ifadesi reklam verenlere ceza getirdi.

4 şirketin reklamlarında kullandığı "doğa dostu", "doğayı senin kadar düşünen" ve "iklim dostu" gibi ifadelere Reklam Kurulu ceza yağdırdı.

Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 811 dosya için 127 milyon 433 bin TL para cezası uygulandı.

DOĞA DOSTU İFADESİ CEP YAKTI

11 Haziran 2024'te gerçekleştirilen 346. Reklam Kurulu toplantısında, 175 dosya karara bağlandı ve bunlardan 147'sinin mevzuata aykırı olduğu anlaşıldı.

Birçok reklam verenin "çevresel beyan" içeren reklamlara yer verdikleri tespit edildi.

Bakanlık, tüketicilerin "yeşil aklama" da denilen bu yöntemle alışveriş tercihlerinin yanlış yönlendirildiğini ifade etti.

Tüketicilerin doğaya ilişkin hassasiyetinin yeşil aklama yoluyla istismar edilmesinin önüne geçebilmek için Reklam Kurulu o firmalara ceza yağdırdı.

REKABET KURULUNDAN 127 MİLYON CEZA

Kurul, yılın ilk 6 ayında 931 dosyayı değerlendirdi. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 811 dosya için ceza uyguladı

Reklam Kurulu, 2024 yılının ilk yarısında incelediği 931 dosyadan 811'ini mevzuata aykırı bularak toplam 127 milyon 433 bin 779 lira idari para cezası verdi.

Ayrıca coğrafi işaret tesciline aykırı biçimde üretim yapan ve reklamlarında "Ayvalık zeytinyağı", "Ayvalık organik zeytinyağı", "Ayvalık natural sızma zeytinyağı" gibi ifadeler kullanan 13 firma hakkında da reklamları durdurma kararı alındı.