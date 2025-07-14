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 | Bengü Sarıkuş

Reklamlarda indirim oyunu bitti: Ticaret Bakanlığı devreye girdi

Ticaret Bakanlığı indirimli reklamları radarına aldı. İndirimli ürünlerde, indirimin başladığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Önceki fiyat bilgisi ve indirim süresi/stok sınırı da reklamlarda açıkça belirtilecek. İşte tüm detaylar...

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Reklamlarda indirim oyunu bitti: Ticaret Bakanlığı devreye girdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 10:43

, indirimli ürünlerin tanıtımında, indirim miktarı veya oranı belirlenirken, indirimin başladığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması ve önceki fiyat bilgisinin reklamlarda paylaşması gerektiğini bildirdi.

Reklamlarda indirim oyunu bitti: Ticaret Bakanlığı devreye girdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "indirimli satış" kampanyası düzenleyen satıcı ve sağlayıcıların dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, indirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile satışa sunulan mal veya hizmet miktarı sınırlıysa bu miktarın açık ve anlaşılır şekilde belirtilmesi gerektiği vurgulandı.

Reklamlarda indirim oyunu bitti: Ticaret Bakanlığı devreye girdi

HANGİ MAL VEYA HİZMETLER KAPSAM DAHİLİNDE?

Hangi mal veya hizmetlerin indirim kapsamında olduğu ve uygulanacak indirim oranlarıyla ilgili yanıltıcı ifade ile görüntülere yer verilmemesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Reklamlarda indirim oyunu bitti: Ticaret Bakanlığı devreye girdi

"İndirim miktarı veya oranını belirlerken, indirimin başladığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatı esas almaları ve bu indirimin öncesindeki fiyat bilgisini reklamlarda paylaşmaları, fiyatın geçerlilik süresi veya stok sınırı varsa, bu bilgileri reklamlarda açıkça belirtmeleri gerekmektedir."

Reklamlarda indirim oyunu bitti: Ticaret Bakanlığı devreye girdi

Açıklamada, Bakanlığın, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak, adil ve şeffaf bir piyasa düzenini güçlendirmek amacıyla, tüm imkanlarıyla çalışmaya devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Reklamlarda indirim oyunu bitti: Ticaret Bakanlığı devreye girdi

"Reklam verenler, reklam ajansları, mecra kuruluşları, satıcılar, sağlayıcılar, aracı hizmet sağlayıcılar ve reklamcılık alanındaki tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol gösterici olması amacıyla, kararları doğrultusunda hazırlanan 'Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz', https://tuketici.ticaret.gov.tr/haberler/fiyat-bilgisi-iceren-reklamlar-ile-indirimli-satis-reklamlari-ve-ticari-uygulamalari-hakkinda-kilavuz-guncellendi adresinde kamuoyuyla paylaşılmıştır." Açıklamada, Reklam Kurulunca yılın ilk 6 ayında incelenen dosya sayısı ve kesilen cezalara ilişkin bilgi de verildi.

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#ticaret bakanlığı
#reklam kurulu
#tüketici hakları
#ındirim
#Fiyat Bilgisi
#Ekonomi
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