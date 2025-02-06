Rekor artış! 200 TL piyasayı ele geçirdi, 50 TL unutuldu

06 Şubat 2025 15:30 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 15:30

Prof. Dr. Şenol Babuşcu’nun Ocak 2025 verilerine dayanan paylaşımına göre, dolaşımdaki 200 ve 100 TL’lik banknotların toplam hacimdeki payı yüzde 96’ya ulaştı. Özellikle 200 TL’lik banknotların sayısında hızlı bir artış gözlemlenirken, 100 TL ve 50 TL’lik banknotların oranı düştü. Temmuz 2021’den bu yana 200 TL’lik banknotların dolaşımdaki payında dikkat çekici bir yükseliş yaşandığı görülüyor.

Türkiye’de en yüksek kupürlü banknot olan 200 TL, piyasada giderek daha fazla yer kaplıyor. Başkent Üniversitesi Finans ve Bankacılık Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşcu’nun paylaştığı verilere göre, Ocak 2025 itibarıyla 200 ve 100 TL’lik banknotların toplam banknotlar içindeki payı yüzde 96’ya ulaştı.

200 TL’LİK BANKNOTLARIN HAKİMİYETİ ARTIYOR

Prof. Dr. Babuşcu’nun sosyal medya paylaşımında paylaştığı verilere göre, dolaşımdaki banknotların adet bazında dağılımında en büyük pay artık 200 TL’ye ait. Son bir yılda 200 TL’lik banknotların toplam içindeki oranı 24,2 puan artarken, 100 TL’lik banknotların payı ise 14,8 puan azaldı.

Özellikle Temmuz 2021’den itibaren 200 TL’nin dolaşımdaki oranında hızlı bir yükseliş gözlemlenirken, 50 TL’lik banknotların ise giderek piyasadan çekildiği belirtiliyor. En büyük iki banknot olan 200 ve 100 TL’nin tutar bazındaki toplam payı ise yüzde 96’ya ulaşmış durumda. Bu durum, enflasyon nedeniyle artan nakit ihtiyacının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.