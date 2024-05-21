Resmi Gazete'de yayımlandı! Emeklilere yüzde 15 indirim yürürlüğe girdi

21 May 2024 03:27 - Güncelleme : 21 May 2024 03:33

Emekliler kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanabilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor tesislerinin emekliler için kullanımı da mümkün olacak.

İndirim bu yıl sonuna kadar geçerli olacak. İndirim 21 Mayıs 2024'te yürürlüğe girdi. Emekliler, kararla birlikte sosyal tesisler ve misafirhanelerde uygun fiyatlardan yararlanacak.

Emeklilere yıl içerisinde farklı imkanların sağlanması da bekleniyor.