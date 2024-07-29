Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte Türkiye'nin 4 yıllık Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi

29 Temmuz 2024 10:16 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 10:17

PTT 10 bin personel alımı 2024 hakkında henüz bir duyuru paylaşılmadı

PTT 10 bin personel alımı 2024 hakkında henüz bir duyuru paylaşılmadı

Türkiye'nin 2024-2028 dönemini kapsayan Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi yayımlandı. 4 yıllık Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'ne ilişkin 2024/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de duyuruldu. Stratejinin ana hedefi olarakTürkiye'nin UDY pastasından aldığı payı nitelikli UDY projeleriyle artırmak ve 2028 yılında yüzde 1,5'e çıkarmak olarak gösterildi.

TÜRKİYE'NİN YENİ YATIRIM STRATEJİSİ BELLİ OLDU

Türkiye’nin 2024-2028 dönemini kapsayan Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi yayımlandı.

Stratejinin amacı Türkiye'nin UDY pastasından aldığı payı artırarak 2028 yılı itibarıyla %1,5'e çıkarmak.

TÜRKİYE UDY STRATEJİSİ (2024-2028)

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından hazırlanan stratejiye göre, Türkiye'nin geniş rekabet bölgesine gelen UDY akımlarından da 2028 yılı itibarıyla yüzde 12 pay alması amaçlanıyor.

Hedefler amacına ulaşırsa Türkiye, uluslararası doğrudan yatırımlar için önemli bir çekim merkezi olacak.

Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktadaki jeostratejik konumu ve dünya standartlarındaki ulaşım altyapısı sayesinde de firmaların küresel pazarlara erişimini kolaylaşacak.

2003-2023 döneminde toplam 262 milyar dolar UDY çekerek bölgede ikinci sırada yer alan Türkiye, çok uluslu firmaların sayısını da artırdı.

Sahip olduğu geniş yetenek havuzu ile firmaların ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücünü sağlamayı başaran Türkiye, son 21 yılda hayata geçirdiği "yatırımcı dostu" reformlar, alt ve üstyapısına yaptığı yatırımlar ve uyguladığı cazip teşviklerle iş ve yatırım ortamını sürekli iyileştiriyor.

TÜRKİYE BÖLGESİNDE 2. OLDU

Türkiye, 2003-2023 döneminde UDY girişlerinde önemli bir ivme yakaladı.

Toplamda çektiği 262 milyar dolar UDY ile bölgesinde 2. sıraya yerleşti.

Çok uluslu firma sayısını 5 bin 600 seviyesinden 80 binin üzerine çıkaran Türkiye, başarılı performansını yeni dönemde de artırarak devam ettirmeyi hedefliyor.

"BİR YOL HARİTASI" OLARAK TASARLANDI

Stratejinin ihtiyaç duyulan nitelikli UDY'leri çekmesi bekleniyor.

Strateji geliştirilirken, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma odaklı, ilgili paydaşların katkı ve yönlendirmelerini dikkate alan, veri ve kanıta dayalı bir yaklaşım benimsendi.

Yeşil ve dijital dönüşüm gibi fenomenler, UDY akımlarının en önemli belirleyicileri haline geldi.

Önceliklendirilen 8 nitelikli UDY alanına uygun yatırım projeleri için hedef odaklı faaliyetler yürütülecek.

8 nitelikli UDY profili, "iklim dostu yatırımlar", "dijital yatırımlar", "küresel tedarik zinciri odaklı yatırımlar", "bilgi yoğun yatırımlar", "nitelikli istihdam sağlayan yatırımlar", "katma değerli hizmet yatırımları", "nitelikli finansal yatırımlar", "bölgesel kalkınmayı destekleyen yatırımlar" olarak belirlendi.

6 TEMA OLUŞTURULDU

Türkiye'nin geniş rekabet bölgesine gelen UDY akımlarından 2028 yılı itibarıyla yüzde 12 pay alması hedefleniyor.

Bu kapsamda stratejide, 6 temadan oluşan bir politika çerçevesi tasarlandı.

Bu temalar, "yatırım ortamı rekabetçiliği", "yeşil dönüşüm", "dijital dönüşüm", "küresel tedarik zinciri", "nitelikli insan kaynağı" ve "iletişim ve tanıtma" olarak belirlendi. Devamında ise bu temaların altında toplam 32 politika geliştirildi.